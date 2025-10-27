Córdoba, entre las capitales de España en la que es más rentable comprar un piso para ponerlo en alquiler

Córdoba es la séptima capital de provincia de España en la que más rentable es comprar un piso para ponerlo en alquiler. En concreto, la rentabilidad anual bruta del alquiler en la ciudad cordobesa es del 6,98%, tres centésimas menor a la registrada en el pasado mes de septiembre, según un estudio realizado por el portal inmobiliario pisos.com con datos del mes de septiembre. Hay que destacar que, aunque sigue siendo una de las capitales más rentables del país, Córdoba ya ido cayendo puestos en este informe, ya que a mediados de año llegó a situarse en el top-5.

En todo caso, a nivel andaluz, solo Jaén (7,33%) y Sevilla (7,20%) superan en rentabilidad del alquiler a la capital cordobesa. En el top nacional se encuentra Tarragona, donde los propietarios pueden obtener, de media, un 8,04% anual del valor de su inmueble si optan por arrendarlo.

Media nacional

En este sentido, tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en septiembre de 2025 fue del 6,85%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 217.170 euros (2.413 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.241 euros, el propietario obtuvo un total de 14.893 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 6,85%. Esto supone un incremento de 95 centésimas respecto al mismo periodo de 2024 (5,90%) y un aumento de tres centésimas con relación al pasado mes de agosto del 2025 (6,82%).

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que "el mercado del alquiler enfrenta un desafío creciente: un porcentaje cada vez mayor de la demanda queda fuera del acceso a la vivienda debido a los precios, mientras que muchos propietarios optan por vender sus activos residenciales en lugar de rentabilizarlos mediante el alquiler, lo que limita la generación de nuevo producto”.

Las menos rentables

El ranking de pisos.com sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibujó una horquilla que va desde una rentabilidad del 8,04% registrada en Tarragona al 3,80% de San Sebastián. En este sentido, los precios más competitivos se encontraron en la ya citada Tarragona (8,04%), Jaén (7,33%), Sevilla (7,20%), Castellón de la Plana (7,09%), Ávila (7,05%), Segovia (6,99%), Córdoba (6,98%), Huesca (6,92%), Barcelona (6,88%) y Almería (6,86%). En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron San Sebastián (3,80%), Palma de Mallorca (4,37%), Cádiz (4,59%), A Coruña (4,66%), Pamplona (4,68%), Salamanca (4,80%), Málaga (4,82%), Bilbao (4,83%), Santander (4,87%) y Logroño (4,89%).

Cartel de "se alquila" en una vivienda. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

“Según los datos correspondientes a septiembre, Madrid y Barcelona presentan dinámicas diferenciadas en el mercado inmobiliario: mientras Madrid registra un aumento de su rentabilidad respecto al mes anterior, hasta situarse en un 5,31%, Barcelona experimenta una ligera disminución, con una rentabilidad del 5,88%. Pese a estas diferencias, ambas mantienen su atractivo como destinos estratégicos para la inversión inmobiliaria”, afirma el experto.

¿Qué es la rentabilidad bruta del alquiler?

Según explica el propio portal inmobiliario pisos.com, se trata del “rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición”. El informe utiliza el precio medio de compra de una vivienda de 90 metros cuadrados en España, que es de 216.450 euros (2.405 euros el metro cuadrado) y la renta media mensual nacional, que ascendió a 1.205 euros. Esto da un total de 14.461 euros brutos de ingresos para el arrendador, lo que supone la mencionada cifra del 6,68% a nivel nacional.

Lo que no se tiene en cuenta

Hay que tener en cuenta que la medición de la rentabilidad bruta no contempla los gastos derivados de la propiedad de una vivienda. Sustituir un termo o una caldera, cambiar una lavadora cuando se estropea por el uso continuado, reponer muebles o pintar cada cierto tiempo las paredes son solo algunos de los gastos que debe realizarse para que un inmueble no se deteriore de forma evidente con el paso del tiempo.

Otros desembolsos, como las cuotas de la comunidad o las derramas extraordinarias para reformas en el bloque de pisos o en la intercomunidad tampoco se incluyen para calcular la rentabilidad bruta que, simplemente, divide el precio de compra de la vivienda entre el ingreso anual por su alquiler. No obstante, una persona interesada en adquirir una vivienda para arrendarla debe contar con estos gastos para elaborar su presupuesto y su plan de inversión.