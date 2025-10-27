EL TIEMPO
El otoño llega a Córdoba con lluvias y caída de los termómetros: estos son los días y horas con precipitaciones
Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del 27 de octubre al 2 de noviembre
Coincidiendo con el cambio de hora, el cambio de estación también ha llegado a Córdoba y puede decirse que a partir de esta semana el otoño climatológico se dejará sentir por fin en la capital con una caída de las temperaturas y precipitaciones que refrescarán el ambiente tras un ‘veroño’ que se ha prolongado más de lo habitual.
El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la presencia de chubascos durante prácticamente toda la semana, siendo este lunes 27 de octubre el único día libre de precipitaciones. No obstante, la predicción apunta a que las lluvias tendrán mayor o menor intensidad según los días.
Caída de los termómetros
Otra tónica para la última semana de octubre y primeros días de noviembre será una caída drástica de las temperaturas, que se dejará notar tanto en las máximas como en las mínimas. Atrás quedarán los 30 grados que han acompañado a la capital hasta el pasado sábado y que se tornarán en valores más propios para esta época del año.
Lo mismo sucederá con las mínimas, que también se han mantenido por encima de la media. Un cambio de tendencia en los termómetros que, ahora sí, harán posible el cambio de armario en Córdoba.
Así, para el lunes 27 de octubre se espera una máxima de 26 grados y mínima de 16. El martes, se mantiene la máxima en 26 grados, mientras que la mínima caerá a los 12 grados. La horquilla prevista para el miércoles está entre los 15 y 24 grados, similar a los 13 y 24 grados que se esperan en los valores del jueves.
De cara al fin de semana, el viernes, noche de Halloween, marcará 22º de máxima y 15 de mínima. Al día siguiente, festivo de Todos Los Santos, se esperan entre 13 y 24 grados; y el domingo, entre 10 y 25 grados.
Días y horas de lluvia en Córdoba
En cuanto a las lluvias, aunque el lunes se mantendrá un ambiente inestable con cielos nubosos, se espera que la borrasca haga acto de presencia a partir de las 12.00 horas del martes 28 de octubre, con mayor intensidad a partir de las 18.00 horas, en la que se espera un 90% de probabilidades de lluvia.
También se esperan precipitaciones generalizadas el miércoles 29, el jueves 30 y el viernes 31, durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones que oscilan entre el 85 y 100% de probabilidades.
El tiempo en Córdoba el fin de semana
El fin de semana del festivo de Todos Los Santos mantiene la previsión de lluvia aunque con menor intensidad y cielos con intervalos nubosos. Así, el sábado 1 de noviembre, la probabilidad de precipitaciones cae al 55%, y el domingo se mantendrá en el 60 por ciento.
A la espera del avance del pronóstico de la Aemet, otros portales meteorológicos indican que las lluvias podrían seguir presentes en las primeras jornadas de la próxima semana, al menos hasta el miércoles 5 de noviembre.
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur