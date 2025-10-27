Competencia estudia la absorción de Supermercados Piedra por El Jamón

El grupo empresarial andaluz El Jamón ha notificado en los últimos días a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la compra de la firma cordobesa Supermercados Piedra, dando lugar al inicio de la primera fase de estudio de la absorción.

La comunicación se produjo el pasado 21 de octubre, según informa este lunes Europa Press. A partir de ese momento, Competencia dispone de un mes de plazo para pronunciarse. No obstante, en caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a la segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.

Según explicó Manuel Oria, adjunto a la dirección de El Jamón, en una entrevista concedida a este periódico, la CNMC actúa cuando una compra supera los 60 millones de euros de facturación. Se da la circunstancia de que Piedra facturó 150 millones de euros el año pasado. En cualquier caso, este responsable auguró que "no debe haber problema".

"Necesitábamos más músculo"

De su parte, Javier Piedra, director gerente del grupo cordobés, valoró en otra entrevista que "para poder seguir con mucha fortaleza con los puntos de venta, necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas. Nada mejor que ser adquiridos por una empresa familiar andaluza como el grupo El Jamón".

Este acuerdo, alcanzado por dos compañías familiares de Andalucía, con recorridos muy similares y con muchas décadas de experiencia, reforzará el modelo de supermercado de cercanía, según informó el grupo El Jamón en un comunicado a finales de septiembre.

Grupo Piedra, empresa especializada en la distribución alimentaria cordobesa, opera bajo las enseñas en comercio al por menor de Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima, y en comercio al por mayor de Clientes Vips y Plataformas Piedra.

Fachada del Supermercado Piedra ubicado en la calle Doctor Barraquer. / Manuel Murillo

La operación supone la unión de dos empresas andaluzas, ambas de carácter familiar y con una historia marcada por el esfuerzo, la cercanía y la confianza de sus clientes. Tanto El Jamón como Piedra comparten los mismos valores: la apuesta decidida por la calidad de los productos frescos, la defensa del origen local y andaluz y un surtido amplio que combina marcas de fabricante con una sólida marca propia.

Integrar a más de 800 trabajadores

Con esta integración, El Jamón refuerza su compromiso con el empleo estable y garantiza la continuidad de los más de 800 trabajadores del grupo Piedra, que se sumarán a los 4.850 empleados actuales de la compañía onubense.

En total, más de 5.650 personas formarán parte de la familia de El Jamón, lo que convierte al grupo en uno de los mayores generadores de empleo del sector en Andalucía. Asimismo, el crecimiento será también notable en superficie y presencia comercial.

El Jamón suma 67 tiendas

A los 295 supermercados que actualmente gestiona el grupo empresarial El Jamón se suman los 67 del grupo Piedra, alcanzando así 362 establecimientos en Andalucía antes de final de año, distribuidos en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Jaén.

Con ello, la compañía consolida su posición en la región: en la provincia de Córdoba, Piedra es un operador relevante y cuenta con un 13% de cuota de mercado, mientras que El Jamón es la enseña de referencia en Huelva, con un 31% de cuota.

La unión permitirá superar además los 327.000 metros cuadrados de superficie de venta, con más de 276.000 metros procedentes de El Jamón y 51.500 metros del grupo Piedra. Ambas compañías son asociadas en la central de compras IFA, lo que asegura un surtido competitivo y adaptado a las necesidades de los consumidores andaluces.