Los bomberos rescatan a un hombre atrapado tras un accidente en el puente Mocho de Alcolea

Un hombre ha precisado de la actuación de los bomberos de Córdoba para ser rescatado de su coche tras un accidente ocurrido en el puente Mocho, en la barriada de Alcolea. En concreto, informan los bomberos, el percance ocurrió junto al puente Mocho, cerca del campo de fútbol de Alcolea. Un vehículo cayó por un pequeño terraplén y se dio aviso a las emergencias.

Hasta la zona acudieron sanitarios del 061 y efectivos de los bomberos, quienes se encargaron de rescatar a la persona que se encontraba en el interior del vehículo. Tanto este hombre como otro, que se encontraba fuera del habitáculo, precisaron de asistencia médica de la ambulancia del 061 previa a su posterior traslado al hospital Reina Sofía.