Sucesos
Los bomberos rescatan a un hombre atrapado tras un accidente en el puente Mocho de Alcolea
El vehículo cayó por un terraplén cerca del campo de fútbol de la barriada periférica y hay otro herido
Un hombre ha precisado de la actuación de los bomberos de Córdoba para ser rescatado de su coche tras un accidente ocurrido en el puente Mocho, en la barriada de Alcolea. En concreto, informan los bomberos, el percance ocurrió junto al puente Mocho, cerca del campo de fútbol de Alcolea. Un vehículo cayó por un pequeño terraplén y se dio aviso a las emergencias.
Hasta la zona acudieron sanitarios del 061 y efectivos de los bomberos, quienes se encargaron de rescatar a la persona que se encontraba en el interior del vehículo. Tanto este hombre como otro, que se encontraba fuera del habitáculo, precisaron de asistencia médica de la ambulancia del 061 previa a su posterior traslado al hospital Reina Sofía.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur