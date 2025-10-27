Sucesos
Los bomberos de Córdoba desalojan a una persona tras ceder uno de los muros de su casa en La Viñuela
Se produjo un boquete en un tabique que separa este inmueble y el contiguo en la calle Joaquín Altolaguirre
Una persona ha sido desalojada de una casa ubicada en la calle Joaquín Altolaguirre, ubicada en el barrio de La Viñuela, en Córdoba capital, en una actuación desarrollada esta pasada madrugada -a las 00.45 horas- tras ceder y caer el muro que separa esta vivienda unifamiliar de otra adosada.
Según explican los bomberos, se ha producido un boquete en el muro de separación, que no es visible desde la calle, lo que ha derivado en un derrumbe parcial que ha provocado la intervención de emergencia de los bomberos. Efectivos de este cuerpo han desarrollado la labor de apeado urgente y, posteriormente, un técnico se ha trasladado para valorar la situación del inmueble.
