Los bomberos acuden por segunda vez a La Viñuela por el peligro de caída de otro muro

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba ha sido requerido por segunda vez este lunes ante el peligro de caída del muro de una vivienda ubicada en el barrio de La Viñuela, en esta ocasión, en el número 29 de la calle Julio Alarcón, junto a la avenida de Jesús Rescatado.

Un alertante ha informado, sobre las 11.00 horas, del riesgo que presentaba un muro del inmueble que da a la vía pública y que se encontraba en mal estado. Por ello, efectivos del parque del Granadal han acudido al lugar, han confirmado la existencia de peligro y han efectuado un saneamiento de emergencia.

Se da la circunstancia de que la vivienda se hallaba, al parecer, okupada. Por el momento, no ha sido posible conocer si las personas que la habitan han sido desalojadas. El SEIS ha informado al administrador y también a la Gerencia Municipal de Urbanismo para que analice la situación, porque en este caso cabría la posibilidad de que se iniciara el procedimiento para declarar el inmueble en ruina.

Segunda vivienda en menos de 12 horas

En la madrugada de este lunes, pasada la medianoche, bomberos del parque del Granadal también han acudido al barrio de La Viñuela por el derrumbe de parte del muro de una casa en la calle Joaquín Altolaguirre, de nuevo, junto a Jesús Rescatado.

La persona que habitaba la vivienda ha sido evacuada sin sufrir heridas, según indican las fuentes consultadas. Dado que el espacio anexo a la casa es un solar, desde la vía pública puede observarse el agujero originado en la pared del inmueble.