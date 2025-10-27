El Ayuntamiento recibe una subvención de 170.000 euros para el impulso de la Agenda Córdoba 

El Ayuntamiento ha recibido 170.000 euros de ayuda para su proyecto ‘Impulso 2030 Agenda Córdoba’, que dotará a la ciudad de herramientas que favorezcan la implementación, evaluación y seguimiento de su Plan Estratégico, reforzando la comunicación, divulgación y dinamización de la participación social.

El Consistorio ha resultado beneficiario de la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales, una ayuda con la que Córdoba busca una proyección nacional e internacional en sostenibilidad urbana, resiliencia e inclusión.

El proyecto con el que el Ayuntamiento ha concurrido a esta convocatoria da continuidad a los procesos participativos y técnicos desarrollados para la elaboración de la Agenda Córdoba, que identificó retos y fortalezas en clave Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), permitiendo con ello un despliegue duradero, transversal y compartido de la Agenda, que es la hoja de ruta para el desarrollo de la ciudad.

El plan de trabajo propuesto por el Ayuntamiento incluye seis actividades, entre las que destaca la creación del Observatorio Web ODS, que permita medir, valorar y transferir los resultados y metodologías del proyecto. Incluirá una batería de indicadores cualitativos y cuantitativos, un repositorio online de buenas prácticas, una guía metodológica para su aplicación en otros territorios y una estrategia de transferencia dirigida a municipios de la Red FEMP.

Voluntariado y asociacionismo

También figura la elaboración del Informe Voluntario de Progreso de la Agenda Córdoba, que se realizará con metodologías de evaluación participativa y se pondrá el foco en el impacto social y territorial de las políticas implementadas, así como en los retos pendientes.

Igualmente se apuesta por una estrategia de comunicación complementaria y descentralizada a la ya diseñada en el marco técnico de la Oficina Córdoba 2030, que incluye campañas temáticas adaptadas a barrios y públicos específicos, materiales en formatos accesibles, talleres de alfabetización ODS y cápsulas audiovisuales.

Del mismo modo se procederá a la creación de un espacio estable, físico y digital, para la innovación ciudadana. Se lanzarán convocatorias temáticas para que colectivos, asociaciones y ciudadanía propongan, diseñen y desarrolle actuaciones piloto como soluciones urbanas vinculadas a los ODS. El laboratorio actuará también como observatorio de tendencias emergentes y espacio formativo.

Gran cita en Córdoba

Como quinta actividad del proyecto se contempla el diseño y desarrollo de herramientas que permitan la aplicación de un modelo de gobernanza institucional sobre la base de la participación, implicación y capacitación de las estructuras municipales para la implementación y localización eficaz de la Agenda Córdoba, y se culmina con la organización de un gran encuentro internacional de Ciudades por la Agenda 2030 en Córdoba, como cierre y acción clave del proyecto. El evento servirá para posicionar a Córdoba como referente en políticas urbanas sostenibles y será un espacio de visibilización, intercambio y generación de alianzas entre territorios que lideran la localización de los ODS.

La teniente de alcalde delegada de Economía, Blanca Torrent, ha indicado que el proyecto ‘Impulso 2030 Agenda Córdoba no solo busca transformar la realidad local, sino convertirse en un modelo de referencia a nivel andaluz y estatal para la implementación territorial de la Agenda 2030, contribuyendo al desarrollo sostenible desde la escala municipal y proyectando su impacto a través del trabajo en red”.

Torrent ha apuntado que el proyecto “contempla una estrategia integral de difusión y comunicación para visibilizar sus acciones, fomentar el conocimiento ciudadano sobre la Agenda Córdoba y promover la participación activa. Se desarrollarán campañas temáticas en redes sociales, medios locales y espacios públicos, así como materiales accesibles, como vídeos, infografías o cartelería, que conecten los ODS con la realidad cotidiana de la ciudadanía”.

La teniente de alcalde ha recordado que la Agenda Córdoba nació, y así se ha desarrollado, como “un plan participado, un plan de todos surgido del consenso y del diálogo de partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, vecinos, movimiento ciudadano, consejo social, universidad”.

Torrent ha añadido que este Gobierno Local “se toma muy en serio la Agenda Córdoba porque es el modelo de ciudad que hemos consensuado con todos los agentes sociales y porque, más allá de quién gobierne, es la hoja de ruta que permitirá que Córdoba siga creciendo y optando a nuevas posibilidades y oportunidades”.