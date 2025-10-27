El Ayuntamiento hará accesibles 34 pasos de peatones en el barrio de Cañero y la zona de Cruz de Juárez

La junta de gobierno local aprobó este lunes obras para la mejora de la accesibilidad en distintos puntos de la ciudad por un montante superior al medio millón de euros. La principal actuación en este sentido se llevará a cabo en el barrio de Cañero donde está previsto que se mejoren los itinerarios peatonales con actuaciones por valor de 225.922 euros. En concreto, estas obras se harán en la periferia de los cruces peatonales de la plaza Cañero y la Parroquia de San Vicente Ferrer, adaptando y reparando un total de 16 pasos de peatones en cuatro áreas y sus zonas de acerados para la eliminación de todos aquellos elementos constructivos que suponen una barrera en la actualidad. La idea es ofrecer un itinerario accesible y facilitar rá el tránsito de las personas con movilidad reducida y visual en Cañero en cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente. Se ha establecido un plazo de cuatro meses para la culminación de este contrato, que no se dividirá en lotes y que una vez aprobado por la junta de gobierno local comenzará su proceso de licitación.

Asimismo, se ha aprobado una obra para la mejora de la accesibilidad en el entorno del centro cívico Norte, en el distrito Norte -Sierra, por 130.000 euros. En este caso, el objeto del contrato será la mejora de los pasos peatonales en la periferia de la manzana que conforma las avenidas Cruz de Juárez, Almogávares y calle la Higuera. En concreto se impulsará la adaptación y reparación de 18 pasos de peatones en 10 zonas y sus acerados sin elemento constructivo, ya que dichos pasos presentan un grado de deterioro o inadecuación a la normativa que supone una barrera arquitectónica que dificulta el itinerario accesible por esta zona de la ciudad. Se da un plazo de dos meses para completar las actuaciones, que en los próximos días saldrán a licitación.

Aseos para personas con movilidad reducida

Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó la obra de reforma y adaptación de aseos para personas con movilidad reducida y/o con ostomías en los centros cívicos Lepanto, Norte, Fuensanta y Chari Navarro (Alcolea), por un importe de 49.289 euros Por último, también se hará una obra esperada en los vestuarios de la comisaría de Policía Local de la avenida de los Custodios, que contará con una importe de 98.278 euros.