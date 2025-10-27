Memoria Histórica
El Ayuntamiento aprueba la tercera adenda del convenio para las exhumaciones de represaliados del franquismo en Córdoba
Se amplía su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025
La junta de gobierno local ha aprobado este lunes la tercera adenda al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de represaliados del franquismo en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y La Salud de Córdoba. El punto ha debido incluirse por urgencias antes del día 28 de octubre, ya que este era el último día de vigencia del convenio. Con esta tercera adenda se amplía la vigencia del acuerdo entre administraciones hasta el 31 de diciembre de 2025.
Cabe recordar que el Gobierno de España ya aprobó en Consejo de Ministros el pasado 30 de septiembre su aportación a este convenio para las exhumaciones en la capital cordobesa de 150.000 euros, pero el convenio estaba a punto de expirar por lo que urgía la aprobación de la adenda. La aportación del Estado se engloba en el 2ª Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, y se ha hecho de manera directa al Ayuntamiento de Córdoba. Por su parte, la Diputación de Córdoba también ha aprobado una prórroga de dos meses, hasta final de año. Recientemente, el PSOE exigió al Ayuntamiento hacer lo mismo y que garantizara la continuidad de los trabajos para los cuatro años siguientes tal como ha hecho el Gobierno de España.
880 cuerpos recuperados
Este convenio ampara los trabajos para la recuperación de víctimas del franquismo, que comenzaron en Córdoba el 23 de octubre de 2023. Gracias a la labor del grupo multidisciplenar que trabaja en las fosas cordobesas, de momento se han recuperado un total de 880 cuerpos. De ellos, se han certificado como víctimas represaliadas los restos de 141 personas, pero la estimación oficial que superen las 4.000 víctimas entre los dos cementerios.
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur