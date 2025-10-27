Antonio Hurtado anuncia que no se presentará a las elecciones ni será candidato del PSOE por Córdoba

Antonio Hurtado no será candidato por el PSOE en Córdoba y no se presentará a las elecciones municipales del 2027. El político aguilarense, que tiene su plaza de funcionario en la Diputación de Córdoba, cumplirá 65 años el próximo 2 de enero y ya ha anunciado a sus compañeros del grupo municipal su intención de dar un paso al lado en la vida política municipal . El edil, en declaraciones a Diario CÓRDOBA, ha confirmado su voluntad de terminar en este mandato su periplo municipal, pero afirma que seguirá siendo portavoz del grupo municipal socialista hasta que quiera su partido. "De momento, lo único que he anunciado es que no seré candidato a la Alcaldía, tal y como anuncié que haría a mitad de mandato", asegura. De hecho, tampoco ha considerado aún si se jubilará o no llegado el momento, pero afirma que en cualquier caso a lo que no va a renunciar es al acta de concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. "Mi compromiso con quienes me apoyaron era para cuatro años", ha dicho.

De momento, la sede del PSOE no se ha querido pronunciar al respecto de este anuncio, y es que aunque el aviso de Hurtado plantea de nuevo la cuestión de la candidatura socialista a la Alcaldía de Córdoba, quedan aún dos años por delante para las próximas municipales. En los comicios de mayo del 2023, Hurtado y el PSOE lograron 7 concejales (Isabel Ambrosio había cosechado 8 en 2019), frente a los 15 que le dieron al Partido Popular de José María Bellido la mayoría absoluta.

Ayudará al próximo candidato

"Considero que lo mejor es dar un relevo y que sea una nueva candidata o candidato quien se vaya preparando con tiempo suficiente para presentarse a las próximas municipales", ha dicho a sus compañeros. "Seguiré trabajando como lo vengo haciendo, pues mi energía y compromiso es aún mayor que el que tuve para optar a la Alcaldía de Córdoba", añade para asegurar que el candidato del PSOE contará con su colaboración y ayuda.

Los concejales socialistas Antonio Hurtado y Carmen González. / MANUEL MURILLO

Dilatada carrera política

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Hurtado es funcionario de la Diputación de Córdoba. Inició su andadura como delegado de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba entre los años 1994 y 2003. Aquel año dio el salto a la política municipal y fue portavoz del PSOE en la oposición entre los años 2003 y 2007 cuando gobernaba Rosa Aguilar. Entonces vio truncada su aspiración a ser candidato socialista a la Alcaldía, puesto que ocupó Rafael Blanco, pero el PSOE lo promovió como candidato al Senado en 2008. Desde 2011 ocupó un escaño de diputado en el Congreso de los Diputados hasta 2022, es decir, durante cuatro legislaturas, cuando regresó de nuevo a la escena municipal.

En diciembre del 2022, tras la marcha de Isabel Ambrosio al Parlamento andaluz y de un proceso interno de primarias, Hurtado se convirtió oficialmente en candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba por elección de sus compañeros de partido. En las elecciones municipales del año siguiente, el socialista consiguió que el PSOE fuera la segunda fuerza más votada en la ciudad con 7 ediles, pero muy por detrás del PP. Desde entonces, en estos dos años y cinco meses, Hurtado ha estado al frente del grupo municipal socialista con su particular liderazgo y forma de ejercer la oposición.