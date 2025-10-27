Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: "Cada día se hace más difícil sostener la situación"

Los gastos por mantener a Juan Manuel Serradilla, el profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en la Uci del FV Hospital de Saigón (Vietnam), superan los 4.000 euros diarios. Según el informe emitido por el hospital y compartido por la familia este lunes 27 de octubre, la factura estimada para los próximos tres días alcanza los 13.240 euros por la diálisis y la estancia en la unidad de cuidados intensivos.

Es por ello que la familia ha tenido que recurrir a los fondos del crowdfunding lanzado el pasado lunes 13 de octubre para cubrir los gastos médicos, "ya que no tenemos otra alternativa, ni forma de prever cuánto tiempo más tendremos que permanecer aquí", ha señalado su hija, Sara Serradilla. En los catorce días de campaña, la recaudación asciende a 158.000 euros, un 80% del objetivo inicial marcado (200.000 euros), que se contemplaban para financiar el pago de un avión medicalizado que trasladara a Juan Manuel hasta Córdoba. Sin embargo, las complicaciones en el estado de salud de Juan Manuel, requiriendo incluso intervenciones de urgencia, han paralizado la posibilidad de un traslado, mientras se siguen acumulando las facturas médicas.

En consecuencia, la familia comunicó hace dos días que se aumentará el objetivo en la plataforma y se iría publicando el uso que se le iba a dar para "mantener una absoluta transparencia". Además de adjuntar el balance actualizado de los costes del hospital, la familia ha informado que también publicarán el presupuesto para la ambulancia medicalizada "en cuanto nos lo envíen actualizado".

El estado de salud de Juan Manuel

Tal y como se publicó el pasado sábado, el estado de saludo de Juan Manuel Serradilla empeoró gran cantidad de aire en abdomen y tórax, teniendo que ser intervenido en la mañana del domingo en una operación por laparoscopia de siete horas. Además, le extrajeron todo el tejido necrosado que tenía, debido a la pancreatitis. "De momento no hay grandes cambios, pero consideramos eso positivo: el hecho de que haya sobrevivido a la intervención y no hayan surgido complicaciones ya es muchísimo para nosotras, nos da esperanza, algo que es muy valioso ahora mismo", ha valorado este lunes su hija.

Una vez que logre estabilizarse, el gran obstáculo para poder trasladarlo sigue siendo la diálisis continua, un tratamiento que no puede interrumpirse durante tantas horas y que ninguna ambulancia aérea privada puede mantener en vuelo, explican.

Peticiones de ayuda al Gobierno

En el momento en que los médicos consideren que puede viajar, "tendremos que hacerlo con urgencia, sin margen de tiempo para organizar nada a última hora". Por eso, desde la familia apelan "a la humanidad y sensibilidad de la ministra de Sanidad [Mónica García] y de las instituciones españolas para que, al menos, se pronuncien y nos informen si existe alguna posibilidad de ayuda".

Esta petición se suma a las ya realizadas por la familia a los ministerios de Exteriores y Defensa. "Sabemos de forma indirecta que la ministra de Defensa y el de Exteriores están al tanto de la situación y que, por ahora, no contemplan la repatriación. Nos cuesta entender por qué en algún caso reciente de características muy parecidas sí se actuó con rapidez y se recibió apoyo institucional, y en este no. El caso de mi padre, según los médicos, es especialmente complejo por la sucesión de complicaciones tan poco frecuentes que ha tenido", expuso Sara Serradilla este 24 de octubre, pidiendo "que no se demore más" la respuesta ante la gravedad de la situación.

Mientras tanto, "seguiremos trabajando para intentar organizar el traslado por nuestra cuenta, pero pedimos una vez más al Gobierno que reconsidere la situación y nos ayude, porque cada día se hace más difícil sostenerla", detalla la hija.