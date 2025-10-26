Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La marcha contra el cáncer de Córdoba, el modelo educativo de los colegios rurales y la entrega de los Potros de Oro de las Peñas centran el último boletín de la semana

La Marcha Contra el Cáncer reúne a 6.000 personas

La Marcha Contra el Cáncer reúne a 6.000 personas / Manuel Murillo

Una marea verde ha tomado esta mañana el Vial en una cita que ya está marcado en el calendario en Córdoba: la marcha contra el cáncer. Voluntarios y miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer, colegios y vecinos de la capital y la provincia han llenado la ciudad en una jornada festiva y reivindicativa. Por otra parte, te hablamos de un modelo educativo diferente a la par que necesario, los colegios rurales. En la provincia hay una decena y así es como trabajan para atender a sus menos de 900 alumnos. Por último, las Peñas también han celebrado hoy un acto clave en la agenda cultural: la entrega de los Potros de Oro. Una gran cantidad de peñistas se han reunido para reconocer el trabajo de la Unidad Militar de Emergencia y de Rafael Cañete.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

España

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La lluvia regresa a Córdoba y deja 2,9 litros en la capital y nueve en Cardeña

Las Peñas premian la entrega y el compromiso con sus Potros de Oro

Una marea verde toma el Vial exigiendo "investigación, financiación y conciencia" para el cáncer

Los bomberos rescatan a un ciclista menor de edad accidentado en El Patriarca

Las Tendillas, una plaza centenaria

La Junta reclama “unidad” frente al cáncer tras la crisis de los cribados y pide a las asociaciones que "acepten el diálogo"

La AECC confirma dos casos en Córdoba de afectadas por la crisis de los cribados de mama
