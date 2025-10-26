La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La marcha contra el cáncer de Córdoba, el modelo educativo de los colegios rurales y la entrega de los Potros de Oro de las Peñas centran el último boletín de la semana
Una marea verde ha tomado esta mañana el Vial en una cita que ya está marcado en el calendario en Córdoba: la marcha contra el cáncer. Voluntarios y miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer, colegios y vecinos de la capital y la provincia han llenado la ciudad en una jornada festiva y reivindicativa. Por otra parte, te hablamos de un modelo educativo diferente a la par que necesario, los colegios rurales. En la provincia hay una decena y así es como trabajan para atender a sus menos de 900 alumnos. Por último, las Peñas también han celebrado hoy un acto clave en la agenda cultural: la entrega de los Potros de Oro. Una gran cantidad de peñistas se han reunido para reconocer el trabajo de la Unidad Militar de Emergencia y de Rafael Cañete.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Las Peñas premian la entrega y el compromiso con sus Potros de Oro
- La lluvia regresa a Córdoba y deja 2,9 litros en la capital y nueve en Cardeña
- Las Tendillas, una plaza centenaria
- Francisco Rodríguez, experto cordobés en cambio de hora: "El horario de invierno tiene mayores beneficios para la salud"
- Los sindicatos piden más plantilla y recursos para luchar contra el acoso escolar en Córdoba
- El parque que guarda los secretos más antiguos de Córdoba
- Los bomberos rescatan a un ciclista menor de edad accidentado en El Patriarca
Provincia
- Buscan en Alemania al hijo del alcalde de Doña Mencía, desaparecido desde hace varios días
- La Cata de Vino de Moriles consolida su papel como cita enológica de referencia
- Detenida tras robar 7.000 euros en un establecimiento de alimentación de Almodóvar del Río
Cultura
Deportes
Andalucía
- Una marea rosa de miles de personas toma San Telmo por la sanidad pública: "Nuestra política es vivir"
España
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur