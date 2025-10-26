Una marea verde ha tomado esta mañana el Vial en una cita que ya está marcado en el calendario en Córdoba: la marcha contra el cáncer. Voluntarios y miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer, colegios y vecinos de la capital y la provincia han llenado la ciudad en una jornada festiva y reivindicativa. Por otra parte, te hablamos de un modelo educativo diferente a la par que necesario, los colegios rurales. En la provincia hay una decena y así es como trabajan para atender a sus menos de 900 alumnos. Por último, las Peñas también han celebrado hoy un acto clave en la agenda cultural: la entrega de los Potros de Oro. Una gran cantidad de peñistas se han reunido para reconocer el trabajo de la Unidad Militar de Emergencia y de Rafael Cañete.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

España