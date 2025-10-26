La actualidad del domingo 26 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La radiografía del 'bullying' en Córdoba, el análisis de un experto sobre el cambio de hora y la historia de Las Tendillas centran la información del final de la semana
La actualidad de la semana ha estado marcada por el bullying tras una trágica noticia que ha conmocionado a toda la ciudadanía. Llegamos al final de la misma con una radiografía de esta problemática en Córdoba. Los sindicatos reclaman un aumento de la plantilla en los colegios y recursos para luchar contra el acoso escolar en Córdoba, ya que consideran que los protocolos actuales no son eficaces. Por otra parte, el día ha amanecido con los relojes cambiados y esta madrugada ha tenido una hora extra. Un experto nos habla de los pro y los contras del cambio de hora. Por último, te ofrecemos un recorrido por la historia de uno de los emblemas de Córdoba, la centenaria Plaza de las Tendillas desde su fundación.
- Los sindicatos piden más plantilla y recursos para luchar contra el acoso escolar en Córdoba
- Francisco Rodríguez, experto cordobés en cambio de hora: "El horario de invierno tiene mayores beneficios para la salud"
- Reportaje | Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
Además, destacamos estas otras noticias:
- Acoso escolar en Córdoba: «Nos falta ser más valientes y romper el silencio»
- Rocío Barrientos, psicóloga y sexóloga: «La educación sexual es libertad para conocer y poner límites»
- La salud del cordobés ingresado en Vietnam empeora y la familia vuelve a pedir ayuda al Gobierno
- “Mi padre pasó cinco años en Mauthausen”: el Gobierno homenajea en Córdoba a 23 andaluces deportados a los campos nazis
- El nuevo Plan de Ordenación Urbana marcará el futuro del desarrollo de Montilla
- La Diputación acompañará a la DOP Los Pedroches en su recurso contra la modificación del pliego de Guijuelo
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur