Ciclo 'Con-ciencia y memoria'
Este miércoles, charla sobre la recuperación del fondo documental del hospital psiquiátrico de Córdoba
El encuentro tendrá lugar a las 17.00 horas en el Archivo de la Diputación Provincial y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo
La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda y en el marco de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, acogerá el miércoles, 29 de octubre, la charla ‘Recuperación y valorización del Fondo del Hospital Psiquiátrico de Córdoba: conversatorio en el archivo’.
Esta iniciativa, que se celebrará en el Archivo de la institución provincial, se engloba en el ciclo ‘Con-ciencia y memoria’ que se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre la institución provincial y la Universidad de Córdoba denominado ‘La relación género, derecho y medicina en los internamientos psiquiátricos’.
La propuesta dará comienzo a las 17.00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán en la propuesta María del Carmen Martínez, archivera jubilada; Pepe Roldán jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba y María Auxiliadora Guisado, de la UCO.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur