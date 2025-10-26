Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclo 'Con-ciencia y memoria'

Este miércoles, charla sobre la recuperación del fondo documental del hospital psiquiátrico de Córdoba

El encuentro tendrá lugar a las 17.00 horas en el Archivo de la Diputación Provincial y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo

Pepe Roldán, jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba.

Pepe Roldán, jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda y en el marco de la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, acogerá el miércoles, 29 de octubre, la charla ‘Recuperación y valorización del Fondo del Hospital Psiquiátrico de Córdoba: conversatorio en el archivo’.

Esta iniciativa, que se celebrará en el Archivo de la institución provincial, se engloba en el ciclo ‘Con-ciencia y memoria’ que se desarrolla gracias al convenio de colaboración suscrito entre la institución provincial y la Universidad de Córdoba denominado ‘La relación género, derecho y medicina en los internamientos psiquiátricos’.

La propuesta dará comienzo a las 17.00 horas y la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán en la propuesta María del Carmen Martínez, archivera jubilada; Pepe Roldán jefe del Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la Diputación de Córdoba y María Auxiliadora Guisado, de la UCO.

