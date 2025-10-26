La lluvia regresa a Córdoba y deja 2,9 litros en la capital y nueve en Cardeña

La lluvia ha regresado este domingo a Córdoba capital y dejado 2,9 litros por metro cuadrado, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la estación del Aeropuerto. Este episodio sirve de preludio a una semana marcada por un notable descenso de las temperaturas y nuevas precipitaciones de carácter moderado, especialmente a partir del miércoles. En Cardeña se han llegado a registrarse cerca de cinco litros en apenas una hora.

La lluvia ha aparecido durante la tarde en la capital, con 1 litro por metro cuadrado entre las 15.00 y las 16.00 horas, y 1,9 litros más entre las 17.00 y las 18.00.

Lluvia en la provincia

En distintos puntos de la provincia la borrasca Benjamín también se ha dejado sentir. En Priego de Córdoba y Aguilar de la Frontera se han alcanzado 1,2 litros, 0,2 menos que en Doña Mencía. En la zona norte, localidades como Hinojosa del Duque recogieron 0,9 litros. Cardeña ha sido el punto donde más ha llovido, con 9 litros acumulados durante la jornada, de los que 4,8 han caído entre las 8.00 y las 9.00. En Montoro se han contabilizado 3,2 litros por metro cuadrado.

Dos turistas pasean por Córdoba un día de lluvia. / Manuel Murillo

Este lunes será, en principio, la única jornada en la que la Aemet prevé una tregua, con cielos muy nubosos y algún chubasco ocasional, aunque la probabilidad de lluvia se reduce al 15%. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y los vientos serán flojos y variables, con predominio del sur.

Para el resto del país, la Aemet anuncia chubascos localmente fuertes con alguna tormenta en el suroeste peninsular, además de un descenso de las temperaturas máximas en la costa sur andaluza y en zonas del interior del nordeste. La previsión apunta a que la inestabilidad continuará en el tercio sur, donde se esperan lluvias, tormentas y abundante nubosidad. En el tercio norte, en cambio, aumentará la estabilidad, mientras que el centro peninsular presentará intervalos de nubes.

Previsión de la Aemet para Córdoba capital. / CÓRDOBA

Resto de la semana

El martes volverán las precipitaciones, especialmente en la segunda mitad del día, con una probabilidad del 85%. Las mínimas bajarán de 16 a 13 grados y las máximas se mantendrán en torno a los 27.

El miércoles se espera un descenso más notable de las temperaturas máximas, que rondarán los 22 grados, mientras que las mínimas se mantendrán estables. Esta situación se prolongará hasta el viernes, con una probabilidad de lluvias moderadas que oscilará entre el 90% y el 100%.