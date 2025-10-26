Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 26 de octubre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista par
Teatro familiar
Representación de ‘La isla del tesoro’, de Robert Louis Stevenson
Espectáculo para toda la familia, con marionetas, canciones y un variado vestuario con el que disfrutar de esta clásica historia de piratas. Reparto: Rafael López, Antonio Javier Cordón, Andrés Santiago, Manuel Porras. Precio de las localidades: 6€.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María, 6.
12.00 horas.
Literatura
Última jornada de actividades de la Feria del Libro
A las 11.00, Pedro Mantero protagonizará el cuentacuentos ‘Encantado de encuentarte’; a las 12.00, Cristina Oñoro y Ana Jarén presentarán el libro ‘Jane’. Una biografía literaria de Jane Austen; a las 13.00, se presentará Elogio del amor, de Rafael Narbona, acompañado de José Carlos Ruiz, y a las 13.45, Juan Andrés Moya Montañez firmará ejemplares de su libro ‘En el nombre del hijo’.
CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán.
De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.
Todos los Santos
Actuación del Coro Euterpe
El Coro Euterpe actuará en el cementerio de San Rafael, a las 12.00 y en el cementerio de la Salud, a las 20.30 horas, habrá una visita guiada de la ruta ‘Córdoba misteriosa’. Reservas: https://rutasmisteriosas.es/reservar/cementerio-cordoba-todos-los-santos.
CÓRDOBA. Cementerios San Rafael / Salud.
Avda. Libia, s/n y Avda. Custodios, s/n.
12.00 y 20.30 horas.
Música
Recital de guitarra flamenca
El guitarrista Manuel Fernández actuará en el Centro Flamenco Fosforito dentro del ciclo ‘Trasteando con la guitarra flamenca 2025’. Entrada libre hasta completar aforo. Las entradas se podrán solicitar en la Posada del Potro noventa minutos antes de que dé inicio la actuación.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
‘Música para una visita’
Concierto del Cuarteto D’aria
La actuación tendrá lugar en diferentes salas con tres pases de 15 minutos.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 12.00 a 13.30 horas.
