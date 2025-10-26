Qué hacer hoy en Córdoba, domingo 26 de octubre de 2025

Teatro familiar

Representación de ‘La isla del tesoro’, de Robert Louis Stevenson

Espectáculo para toda la familia, con marionetas, canciones y un variado vestuario con el que disfrutar de esta clásica historia de piratas. Reparto: Rafael López, Antonio Javier Cordón, Andrés Santiago, Manuel Porras. Precio de las localidades: 6€.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María, 6. 12.00 horas.

Literatura

Última jornada de actividades de la Feria del Libro

A las 11.00, Pedro Mantero protagonizará el cuentacuentos ‘Encantado de encuentarte’; a las 12.00, Cristina Oñoro y Ana Jarén presentarán el libro ‘Jane’. Una biografía literaria de Jane Austen; a las 13.00, se presentará Elogio del amor, de Rafael Narbona, acompañado de José Carlos Ruiz, y a las 13.45, Juan Andrés Moya Montañez firmará ejemplares de su libro ‘En el nombre del hijo’.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Última jornada de actividades de la Feria del Libro / CÓRDOBA

Todos los Santos

Actuación del Coro Euterpe

El Coro Euterpe actuará en el cementerio de San Rafael, a las 12.00 y en el cementerio de la Salud, a las 20.30 horas, habrá una visita guiada de la ruta ‘Córdoba misteriosa’. Reservas: https://rutasmisteriosas.es/reservar/cementerio-cordoba-todos-los-santos.

CÓRDOBA. Cementerios San Rafael / Salud. Avda. Libia, s/n y Avda. Custodios, s/n. 12.00 y 20.30 horas.

Música

Recital de guitarra flamenca

El guitarrista Manuel Fernández actuará en el Centro Flamenco Fosforito dentro del ciclo ‘Trasteando con la guitarra flamenca 2025’. Entrada libre hasta completar aforo. Las entradas se podrán solicitar en la Posada del Potro noventa minutos antes de que dé inicio la actuación.

CÓRDOBA. Posada del Potro. Plaza del Potro. 12.00 horas.

‘Música para una visita’

Concierto del Cuarteto D’aria

La actuación tendrá lugar en diferentes salas con tres pases de 15 minutos.