Obituario
Los fallecidos en Córdoba el domingo 26 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 27 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Encarnación Dugo Rodríguez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
José Manuel López Palma
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael
