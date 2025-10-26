Los fallecidos en Córdoba el domingo 26 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 27 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Encarnación Dugo Rodríguez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

José Manuel López Palma

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael