Los bomberos rescatan a un ciclista menor de edad accidentado en El Patriarca

Los Bomberos de Córdoba han intervenido esta mañana para rescatar a un ciclista menor de edad que resultó herido en la zona de El Patriarca.

Según fuentes del propio cuerpo, el suceso tuvo lugar poco antes del mediodía, cuando recibieron el aviso de que un joven ciclista había sufrido una caída en una zona de campo de difícil acceso, concretamente en el entorno de El Patriarca. La complicada orografía impidió que los servicios sanitarios pudieran llegar hasta él, por lo que fue necesaria la actuación de los bomberos para localizarlo y evacuarlo con seguridad.

Una vez rescatado, el menor fue trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía, al presentar una lesión en la muñeca.