Marcha Contra el Cáncer
La AECC confirma dos casos en Córdoba de afectadas por la crisis de los cribados de mama
Ninguna de las mujeres ha denunciado en la Fiscalía y la asociación exige una "respuesta inmediata" a la Junta de Andalucía
La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba, María Auxiliadora Cabanás, ha señalado que son dos las mujeres afectadas en la provincia por la crisis en los cribados de cáncer de mama en Andalucía.
Así lo ha comunicado este domingo en el Vial Norte, durante la tradicional Marcha Contra el Cáncer. En declaraciones previas a los medios, la presidenta ha explicado que estos dos casos se suman a los más de 2.300 ya registrados por la Consejería de Salud, la mayoría en Sevilla. Además, ha indicado que las afectadas no han presentado denuncia ante la Fiscalía y que, por el momento, han decidido centrarse en su tratamiento. “Si más adelante necesitan ayuda con los trámites, saben que cuentan con nuestro apoyo”, ha afirmado.
Soluciones inmediatas
Cabanás ha exigido a la Junta que corrija “de forma inmediata” los fallos en el sistema de cribado y que se refuercen los mecanismos necesarios para evitar que vuelva a suceder. “Seguimos defendiendo la importancia de los cribados y las vidas que salvan”, ha subrayado.
La presidenta de la AECC en Córdoba también ha celebrado la elevada participación en la marcha, que ha reunido a unas 6.000 personas según la Policía Local, y ha destacado el papel fundamental de actividades como esta para concienciar y visibilizar la lucha contra el cáncer. Asimismo, ha reivindicado la labor de la asociación como un recurso esencial para “prestar ayuda y ofrecer seguridad” a quienes se encuentran afectados por la enfermedad.
