Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La victoria del Córdoba CF en Albacete, el apoyo de la Diputación al recurso de la DOP Los Pedroches y el homenaje del Gobierno a los represaliados en los campos de concentración nazis centran los titulares vespertinos

Adrián Fuentes, en la celebración de su gol ante el Albacete.

Adrián Fuentes, en la celebración de su gol ante el Albacete. / LOF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Córdoba CF vence con solvencia al Albacete (1-3) gracias a un doblete de Fuentes y un tanto de Rubén Alves en un partido en el que la pegada de los blanquiverdes fue clave. En otro orden de cosas, La Diputación de Córdoba ha mostrado su apoyo a la Denominación de Origen Los Pedroches en su recurso contra la modificación del pliego de Guijuelo y ha lamentado el rechazo del Ministerio. Por último, hoy la Subdelegación ha acogido un acto de homenaje a 23 familias cordobesas de represaliados en los campos de exterminio nazi. La mayoría fueron a parar a Mauthausen, donde murieron.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

Internacional

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
  2. La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
  3. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  4. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  5. Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
  6. Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
  7. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
  8. Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Agenda cofrade: tres rosarios marianos marcan el domingo en Córdoba

Agenda cofrade: tres rosarios marianos marcan el domingo en Córdoba

Remedio de Ánimas celebrará en la Catedral de Córdoba los 50 años de su titular mariana

Remedio de Ánimas celebrará en la Catedral de Córdoba los 50 años de su titular mariana

Alerta por la desaparición en Alemania de un hombre de Doña Mencía

Alerta por la desaparición en Alemania de un hombre de Doña Mencía

“Mi padre pasó cinco años en Mauthausen”: el Gobierno homenajea en Córdoba a 23 andaluces deportados a los campos nazis

“Mi padre pasó cinco años en Mauthausen”: el Gobierno homenajea en Córdoba a 23 andaluces deportados a los campos nazis

La salud del profesor cordobés ingresado en Vietnam empeora y la familia vuelve a pedir ayuda al Gobierno central

La salud del profesor cordobés ingresado en Vietnam empeora y la familia vuelve a pedir ayuda al Gobierno central

33 aspirantes optan en Córdoba a un puesto de auxiliar en las oposiciones para el cupo de personas con discapacidad intelectual

33 aspirantes optan en Córdoba a un puesto de auxiliar en las oposiciones para el cupo de personas con discapacidad intelectual

Las inmobiliarias de Córdoba se suben a las redes sociales

Las inmobiliarias de Córdoba se suben a las redes sociales
Tracking Pixel Contents