El Córdoba CF vence con solvencia al Albacete (1-3) gracias a un doblete de Fuentes y un tanto de Rubén Alves en un partido en el que la pegada de los blanquiverdes fue clave. En otro orden de cosas, La Diputación de Córdoba ha mostrado su apoyo a la Denominación de Origen Los Pedroches en su recurso contra la modificación del pliego de Guijuelo y ha lamentado el rechazo del Ministerio. Por último, hoy la Subdelegación ha acogido un acto de homenaje a 23 familias cordobesas de represaliados en los campos de exterminio nazi. La mayoría fueron a parar a Mauthausen, donde murieron.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

Internacional