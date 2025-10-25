La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La victoria del Córdoba CF en Albacete, el apoyo de la Diputación al recurso de la DOP Los Pedroches y el homenaje del Gobierno a los represaliados en los campos de concentración nazis centran los titulares vespertinos
El Córdoba CF vence con solvencia al Albacete (1-3) gracias a un doblete de Fuentes y un tanto de Rubén Alves en un partido en el que la pegada de los blanquiverdes fue clave. En otro orden de cosas, La Diputación de Córdoba ha mostrado su apoyo a la Denominación de Origen Los Pedroches en su recurso contra la modificación del pliego de Guijuelo y ha lamentado el rechazo del Ministerio. Por último, hoy la Subdelegación ha acogido un acto de homenaje a 23 familias cordobesas de represaliados en los campos de exterminio nazi. La mayoría fueron a parar a Mauthausen, donde murieron.
- El Córdoba CF muestra su versión más eficaz para golear al Albacete en el Belmonte
- La Diputación de Córdoba acompañará a la DOP Los Pedroches en su recurso contra la modificación del pliego de Guijuelo
- “Mi padre pasó cinco años en Mauthausen”: el Gobierno homenajea en Córdoba a 23 andaluces deportados a los campos nazis
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La salud del cordobés ingresado en Vietnam empeora y la familia vuelve a pedir ayuda al Gobierno
- El Ayuntamiento completa la limpieza de cinco de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- Asentamientos rumanos en Córdoba: una historia de supervivencia diaria que acorta la vida
- Las inmobiliarias de Córdoba se suben a las redes sociales
- María José Álvarez, neuróloga del hospital Reina Sofía: "Se aprecia un incremento de casos de ictus por debajo de los 45-50 años"
Provincia
- Alerta por la desaparición en Alemania de un hombre de Doña Mencía
- Investigan a un vecino de Priego de Córdoba como presunto autor de un delito de caza ilegal
- El pueblo de Córdoba que dejó atrás su origen sobre una colina y los restos de un importante recinto fortificado
Deportes
Cultura
Andalucía
- Los autónomos andaluces, más pobres al jubilarse: cobran 358 euros menos de pensión al mes que los asalariados
Internacional
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur