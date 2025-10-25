Abrimos este boletín informativo hablándote de cómo viven la población rumana en los asentamientos de la ciudad. El Ayuntamiento ha adecentado cinco de los 17 que hay en la ciudad con el objetivo de prevenir riesgo de incendios a inundaciones y también para concienciar a los residentes sobre el cuidado del entorno en el que habitan. En otro orden de cosas, el Córdoba CF se prepara ya para el partido que se disputará dentro de pocas horas en Albacete. Los blanquiverdes jugarán con la vista puesta en alargar su buena racha frente a un rival lanzado en las últimas jornadas. Por último, muchos cordobeses estarán hoy de resaca tras el día de ayer, uno de los que están marcados en rojo en el calendario en la ciudad: San Rafael. Como marca la tradición, aunque este año dividida, Córdoba acudió en masa los peroles que se celebraron en Los Villares -sin fuego ni barbacoa- y en El Arenal -con vía libre para cocinar arroces y carnes-.

