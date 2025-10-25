La actualidad del sábado 25 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La situación de los asentamientos rumanos de Córdoba, la previa del Córdoba CF frente al Albacete y la resaca tras los peroles de San Rafael marcan la información matutina
Abrimos este boletín informativo hablándote de cómo viven la población rumana en los asentamientos de la ciudad. El Ayuntamiento ha adecentado cinco de los 17 que hay en la ciudad con el objetivo de prevenir riesgo de incendios a inundaciones y también para concienciar a los residentes sobre el cuidado del entorno en el que habitan. En otro orden de cosas, el Córdoba CF se prepara ya para el partido que se disputará dentro de pocas horas en Albacete. Los blanquiverdes jugarán con la vista puesta en alargar su buena racha frente a un rival lanzado en las últimas jornadas. Por último, muchos cordobeses estarán hoy de resaca tras el día de ayer, uno de los que están marcados en rojo en el calendario en la ciudad: San Rafael. Como marca la tradición, aunque este año dividida, Córdoba acudió en masa los peroles que se celebraron en Los Villares -sin fuego ni barbacoa- y en El Arenal -con vía libre para cocinar arroces y carnes-.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Las inmobiliarias de Córdoba se suben a las redes sociales
- Córdoba renueva en el Juramento su devoción al Arcángel San Rafael
- El campo y los servicios provocan la subida de la tasa de paro en Córdoba por encima del 18%
- Creativa Mente Córdoba: Mover los hilos para crear con las manos
Salud
- María José Álvarez, neuróloga del hospital Reina Sofía: "Se aprecia un incremento de casos de ictus por debajo de los 45-50 años"
Provincia
- El Ministerio de Agricultura rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches contra los cambios en Guijuelo
- La Cata de Moriles alcanza su ecuador con un brindis a la innovación y la tradición
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
Cultura
- La Feria del Libro celebra su Sant Jordi cordobés cambiando flores por pastel y autores de la tierra
Sociedad
- El Rey cede el testigo de los Premios a la Princesa Leonor, que se corona con una encendida defensa de los valores democráticos: “La convivencia es el único camino”
Deportes
Andalucía
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel