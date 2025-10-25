La salud del profesor cordobés ingresado en Vietnam empeora y la familia vuelve a pedir ayuda al Gobierno central

La salud de Juan Manuel Serradilla, el profesor jubilado de la Universidad de Córdoba ingresado en estado crítico en el país asiático desde el pasado 10 de septiembre, empeora. Este sábado, según ha informado su familia, le han encontrado una gran cantidad de aire en abdomen y tórax, y deberá ser sometido a varias pruebas para determinar la causa.

"Justo cuando parecía que lo demás se había estabilizado, surge este nuevo problema que complica aún más la posibilidad de un traslado seguro", explica su hija Sara, que vuelve a destacar "la urgencia" de poder trasladarlo "en el medio más seguro posible" y en cuanto los médicos lo permitan, pues el profesor no puede pasar tantas horas sin la diálisis, por lo que no puede ser trasladado en una ambulancia aérea comercial.

La familia continúa a la espera de una respuesta de los ministerios de Exteriores y Defensa para el traslado en un avión medicalizado del Ejército y piden "que no se demore más". En el momento en que los médicos consideren que puede viajar "tendremos que hacerlo con urgencia, sin margen de tiempo para organizar nada a última hora", destaca su hija, que ha ido informando del estado de su padre y asegura que conocen que "la ministra de Defensa y el de Exteriores están al tanto de la situación y que, por ahora, no contemplan la repatriación".

"Nos cuesta entender por qué en algún caso reciente de características muy parecidas sí se actuó con rapidez y se recibió apoyo institucional, y en este no", critica la familia. El caso del profesor, según los médicos, "es especialmente complejo por la sucesión de complicaciones tan poco frecuentes que ha tenido".

"Cada día que pasa es más difícil"

La familia, que se reunió con la embajadora de España en Vietnam, Carmen Cano de Lasal, el pasado viernes 17 de octubre, asegura que seguirá trabajando "para intentar organizar el traslado por nuestra cuenta", pero piden una vez más al Gobierno "que reconsidere la situación y nos ayude, porque cada día se hace más difícil sostenerla".

Entre tanto, las facturas del hospital siguen aumentando: con la diálisis y la estancia en UCI, el coste medio ronda los 9.000 euros cada dos días. En consecuencia, van a aumentar el objetivo en la plataforma donde están reuniendo fondos y agradecen la colaboración de personas y empresas que han donado y han difundido la información.

Juan Manuel Serradilla, profesor jubilado de la Universidad de Córdoba (UCO) y vecino de Alcolea durante años, se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando, el pasado 10 de septiembre de 2025, tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico. Aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su límite de cobertura, por lo que su hija Sara, vecina de Córdoba y colaboradora del movimiento scout, se ha visto obligada a impulsar una campaña online para recaudar fondos y poder repatriar a su padre a España, dados los elevados costes médicos y de estancia del país asiático.