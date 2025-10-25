El PSOE de Córdoba asegura que el alcalde "intenta apropiarse" del crecimiento del aeropuerto

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha afeado este sábado al alcalde de la capital, José María Bellido, su "intento de apropiarse del crecimiento del aeropuerto cordobés", y le ha recordado que “si fuera por las políticas del Partido Popular, el aeropuerto seguiría cerrado a cal y canto y sin un solo vuelo comercial”.

Según los últimos datos de AENA, el Aeropuerto de Córdoba ha registrado 17.224 pasajeros entre enero y septiembre de 2025, lo que supone un incremento del 153% respecto al mismo periodo del año anterior. “Son cifras históricas que demuestran el éxito de la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por recuperar y dinamizar esta infraestructura olvidada durante años por los gobiernos del PP”, ha destacado la edil socialista.

"No es fruto del impulso municipal"

González ha subrayado que este crecimiento “no es fruto de la casualidad ni del impulso municipal, sino del trabajo planificado, de las inversiones del Ministerio de Transportes y de la gestión pública de AENA, que ha devuelto al aeropuerto cordobés su potencial turístico y económico”. “Ahora que el aeropuerto despega, el señor Bellido intenta ponerse la medalla. Pero la realidad es tozuda: si fuera por el PP, tal y como nos han demostrado en sus gobiernos, Córdoba no tendría vuelos, ni pasajeros, ni un solo euro invertido. Todo esto ocurre porque hay un Gobierno en España que cree en esta ciudad y que cumple con ella”, ha afirmado.

La concejala ha recordado que la recuperación de rutas como Barcelona y Palma de Mallorca, y la modernización de las instalaciones son fruto directo de la acción del Gobierno central, que “ha demostrado con hechos lo que el PP solo promete con fotos y palabras vacías”.

Finalmente, Carmen González ha pedido al equipo de Gobierno municipal “un mínimo de honestidad” y ha reclamado que “en lugar de colgarse medallas ajenas, se sumen al esfuerzo por consolidar la oferta aérea, generar empleo y aprovechar la oportunidad que el Gobierno de España ha abierto para Córdoba”. “El aeropuerto no vuela por arte de magia: vuela porque Pedro Sánchez ha invertido, ha creído y ha cumplido con Córdoba”, ha sentenciado.