Jaén aplicará un estudio pionero de la Universidad de Málaga y SSG para mejorar la calidad del transporte sanitario

Servicios Sociosanitarios Generales (SSG), empresa de transporte sanitario urgente y programado, implantada desde 25 años en Andalucía, tiene previsto aplicar en la provincia de Jaén las principales conclusiones del ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’, un trabajo de investigación pionero en España.

El trabajo se presentó en mayo y la Universidad de Málaga (UMA) y Grupo SSG se están encargando de su desarrollo y aplicación. Este estudio, dirigido por el profesor Jesús Miranda, al frente de la Cátedra Estratégica de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la UMA, pretende convertirse en una referencia nacional para definir las buenas prácticas y los modelos en el transporte sanitario de cara a los próximos años, informa esta empresa en un comunicado.

Tras la presentación del estudio, se inició la fase de desarrollo del estudio de investigación, estando prevista la entrega del documento final para enero de 2026. Su contenido servirá de base para establecer nuevos criterios de calidad, sostenibilidad y eficiencia en la prestación del servicio de transporte sanitario en Andalucía y en todo el territorio nacional.

Aunque el ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’ aún se encuentra en fase de elaboración, SSG —responsable del transporte sanitario en la provincia de Jaén— ya va a iniciar la aplicación virtual de las primeras conclusiones que se van extrayendo del diagnóstico de necesidades elaborado por el equipo investigador.

Este trabajo previo permitirá definir con detalle los factores críticos que afectan a los flujos de pacientes usuarios del transporte sanitario en la provincia en Jaén, un territorio con características geográficas, demográficas y asistenciales singulares.

Una ambulancia de SSG, durante un traslado. / CÓRDOBA

Análisis exhaustivo

El equipo directivo y técnico de SSG en Jaén subraya que este diagnóstico está siendo «exhaustivo y riguroso», fruto de la amplia experiencia y el profundo conocimiento del servicio que acumulan las empresas del Grupo SSG, prestatarias del servicio tras años de trabajo en la provincia. A partir de esta base, SSG está desarrollando un modelo de ensayo virtual que permitirá comprobar, en un entorno digital, la viabilidad y el impacto de las medidas propuestas antes de su implantación real.

El ensayo virtual en marcha permitirá testar indicadores de rendimiento, tiempos de respuesta, eficiencia de recursos y calidad asistencial, bajo distintos escenarios operativos, así como prever el impacto en la mejora continua del servicio de las líneas de gestión priorizadas. Los resultados que se vayan obteniendo se integrarán en el proyecto técnico que SSG presentará a la próxima licitación del contrato de transporte sanitario que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene previsto publicar próximamente para Jaén y se desarrollarán durante su ejecución si es la empresa adjudicataria.

Futuro modelo

Esta estrategia anticipa el futuro modelo de transporte sanitario que el ‘Libro Blanco’ propone, basado en la evidencia científica, la innovación tecnológica y la participación de los profesionales. Según el enfoque establecido por la UMA, el documento incluirá tres bloques temáticos —transporte en emergencias y catástrofes, transporte urgente y transporte programado o no urgente—, con criterios específicos para cada uno y metodologías cuantitativas y cualitativas que aseguren el consenso entre expertos.

Conclusiones

El ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026–2030’ es una iniciativa impulsada por SSG, en colaboración con el equipo investigador de la UMA, con el objetivo de establecer las bases de un modelo integral, seguro y eficiente de transporte sanitario que sirva de referencia en toda España. Para Jaén, este proyecto se traduce en una oportunidad de liderazgo y modernización del servicio, con SSG como agente tractor de la innovación en el traslado sanitario de pacientes.

El director general de SSG, Fabio Manrique, destaca que «el trabajo de SSG en Jaén convierte a la provincia en un auténtico laboratorio vivo del ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’, integrando la investigación universitaria en la gestión operativa para avanzar hacia un modelo de transporte sanitario más eficiente, humano y sostenible»