Las inmobiliarias de Córdoba se suben a las redes sociales

El pequeño caballo de la fuente de la plaza del Potro toma vida y salta de su peana, La Regaora de Manuel Belmonte cobra vida y mira a cámara y Colón y los reyes católicos sellan su pacto con movimientos. Es un vídeo hecho con inteligencia artificial (IA) y en el caption de Instagram, donde está colgado, puede leerse: «Soy Chema Laffarga, tu asesor inmobiliario enamorado de Córdoba. Si no te quieres quedar como una estatua al publicar tu casa, contáctame». Las inmobiliarias llevan años usando las redes sociales para dar a conocer sus activos, pero se ha pasado del carrusel de fotos colgadas en Facebook a vídeos interactivos donde hacerse viral y llegar a más gente es mucho más sencillo. «Vengo del mundo del diseño y entré en una inmobiliaria hace dos años, para reciclarme. Ahora lo que hago es unir los dos mundos», cuenta Laffarga a este periódico. Este asesor inmobiliario, que trabaja como autónomo para una empresa, cuenta con más de 8.000 seguidores en TikTok, casi 14.000 en Instagram y en torno a 8.500 en Facebook.

Laffarga no suele poner vídeos o fotos de los pisos que comercializa, a pesar de que es a lo que se dedica. «Utilizo mi pasión, que es Córdoba, y además tengo una colección de fotos antiguas enorme. A partir de ahí intento crear mi marca personal sin llegar a ser intrusivo», explica, y añade que, en los vídeos de casas, «sí subo algunos donde se vean, pero aprovecho para contar la historia de ese inmueble o del barrio en el que se ubica». Algunas de sus publicaciones superan el medio millón de visualizaciones en TikTok, donde lo positivo, detalla Laffarga, «es que no tienes que tener muchos seguidores para que un vídeo se viralice». En Facebook, comenta, «sí necesitas una buena base de pública» e Instagram, añade, «es la que económicamente da mejor resultado».

@nosolocasas Seguro que has pasado por esta calle mil veces y las has recorrido camino a la feria, te cuento la historia de una de las calles más populares de Córdoba. Soy Chema Laffarga, tu asesor inmobiliario enamorado de Córdoba. si estás pensando en vender tu vivienda aquí o en cualquier otra zona de la ciudad contáctame y hablamos. @RK Casas Para Vivir ♬ оригинальный звук - ꧁𝕊𝕠𝕦𝕝꧂

Pero, ¿se consiguen cerrar acuerdos de compraventa por un vídeo en redes sociales? Este asesor inmobiliario asegura que sí, porque esas publicaciones «crean confianza entre el público y es la gente la que te llama porque les interesa».

Un vídeo diferente en cada red

Sobre la presencia en redes del sector también habla Pilar Canaleja, gerente y propietaria de Mi Manzana Inmobiliaria. Desde 2016, año en el que fundó la empresa, Canaleja utiliza las redes para llegar a más público. «Fui de las primeras en subir vídeos sacando mi cara, que en aquella época no era tan normal, se criticaba mucho», recuerda la empresaria. Las redes, eso sí, también tienen su lado oscuro. Canaleja empezó en Instagram, donde suele subir vídeos hablando sobre todo del proceso de trabajo, mientras que TikTok lo deja para las creaciones donde se muestran los pisos. «En TikTok el público es muy agresivo, mientras en Instagram la gente es súper respetuosa», cuenta, de ahí que se diferencie el contenido que se sube a cada una de estas herramientas.

En cuanto a los pisos que son dignos de subirse a redes, esta empresaria explica que los que están a la venta se suelen subir todos, aunque no ocurre lo mismo con el mercado del alquiler, donde las interacciones se multiplican dada la alta demanda que existe y la escasa oferta. Sobre esas interacciones, suele contestar a los privados que llegan, no tanto a los comentarios, y mucho menos en los negativos: «no entramos en ningún tipo de discusión».

Basta con echar un vistazo a esos comentarios para saber que no todo el público está dispuesto a ser amable en redes: «guárdame tres que ahora voy», «contaminación muy alta siempre las ventanas cerradas y lo tienes que saber» o «yo no sé dónde vamos a llegar con estos precios, si se ve chiquitísimo por no decir la calor que hace aquí en Córdoba en una última planta» por nombrar algunos.

Pero lo positivo gana. Sobre todo, explica la gerente de Mi Manzana Inmobiliaria, porque estar en redes es muy económico, frente a anunciarse en los portales inmobiliarios tradicionales donde sí hay que abonar una tarifa.

Redes frente a portales clásicos

Sin embargo, todavía no cabe la posibilidad de renunciar a estar en Fotocasa o Idealista, las herramientas que la mayor parte de la población utiliza para buscar piso. Lo cuenta José Vaquero, presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor). «Es increíble lo que se paga por publicar en un portal inmobiliario, donde sigue habiendo mucha actividad, pero en las redes sociales está la competencia», comenta Vaquero, que agrega que muchas inmobiliarias están empezando a renunciar a publicitarse en esas webs, aunque no son mayoría.

Sobre el uso de las redes por parte del sector, el presidente de Asaicor confirma que «nos permiten tener una mayor visibilidad en cuanto a ofrecer el producto y podemos usar publicidad no estática, sino mucho más dinámica, donde conectas mucho más con el usuario». Además, esas redes «permiten segmentar el público al que quieres llegar».