Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 25 de octubre de 2025

Música

Homenaje a Mecano

Hija de la Luna, presenta un nuevo espectáculo, protagonizado por Robin Torres, basado en la gira más importante de la carrera de Mecano Descanso dominical donde se podrá disfrutar de un montaje con vestuario y coreografías renovadas junto a una puesta en escena espectacular.

CÓRDOBA. Gran Teatro. Gran Capitán, 3. 21.00 horas.

Teatro

Representación de ‘La mujer de nuestra vida’

La compañía Callejón del Gato presenta la obra La mujer de nuestra vida con traducción y adaptación de Juan García de la Coba del guión televisivo Mr. Halpern & Mr. Johnson, de L. Goldstein. Venta de entradas: anticipada 10€. entradium.com.

CÓRDOBA. Teatro Avanti. María Auxiliadora, s/n. 19.00 horas.

‘Música para una visita’

Concierto de Rocío de Frutos

Las actuación musical en el Museo de Bellas Artes tendrá lugar en diferentes salas desde las 12.00 a las 13.30 horas con tres pases de 15 minutos. En esta ocasión actuará Rocío de Frutos, dúo de voz y piano. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. Desde las 12.00 a 13.30 horas.

Feria del libro

Penúltima jornada de actividades

A las 11.00, tendrá lugar la firma del libro Tres reinos, de Paloma Blanca; a la misma hora, habrá un espectáculo de narración oral para público infantil y familar a cargo de Raúl Vacas; a las 12.00, Rafael Fuentes firmará ejemplares de su obra El día que desperté a la vida; también a las 12.00, Susana Martín Gijón presentará La Capitana; a las 13.00, se presentará El regreso, de Antonio Varo Baena; a las 17.00, Pilar Nicolás protagonizará el espectáculo para bebés Un barco chiquito; a las 18.15, tendrá lugar la presentación de La sangre está cayendo al patio, y a las 19.15, se presentará La ballena azul, de Raúl Quinto. Más información en ferialibrocordoba.es.

CÓRDOBA. Feria del libro. Bulevar Gran Capitán. De 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Concierto

Actuación del pianista Andrés Palo

El pianista cordobés interpretará obras de Julián Santos, Beethoven, Albéniz, García Abril y Liszt..