Los fallecidos en Córdoba el sábado 25 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este domingo, 26 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Jiménez Morgado

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el Cementerio de San Rafael

Manuel Agustín Arrebola Vázquez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el Cementerio de San Rafael

Antonio Brito Esqueta

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el Cementerio de San Rafael

