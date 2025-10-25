Hacemos Córdoba denuncia el "caos absoluto" en la gestión de las redes sociales del Imtur

La coalición de izquierdas Hacemos Córdoba ha denunciado este sábado “caos absoluto” en la gestión de las redes sociales del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), "después de que las cuentas oficiales del Ayuntamiento hayan llegado a promocionar una cripta de Córdoba (Argentina) como atractivo turístico local o a publicitar Cabalcor con una fotografía de la Feria de Sevilla de 2016", asegura esta formación en una nota de prensa.

Desde Hacemos Córdoba han advertido de que estos no son casos aislados, sino parte de “una larga lista de errores fruto de la improvisación y la falta de control” en la gestión del turismo municipal. Según la coalición, “se están utilizando fotografías genéricas de bancos de imágenes para representar el patrimonio cordobés” y se publican “infografías con mapas plagados de fallos”, en los que, por ejemplo, “se sitúa San Agustín en Colón, San Francisco y San Eulogio en la Ribera o San Cayetano en la Huerta de la Reina”, así como “imágenes que no se corresponden con su contenido, como ocurre con la promoción de Cabalcor o con publicaciones sobre Los Villares, que usan fotografías ajenas al entorno real”.

"Privatización" de la comunicación institucional

Desde el grupo municipal han calificado estos episodios como “la muestra más evidente de la desprofesionalización del área de turismo y del desprecio del Partido Popular por lo público”, recordando que “no se trata de errores puntuales, sino del resultado de haber privatizado la comunicación institucional y marginado al personal técnico del Imtur”.

Además, han recordado que los propios trabajadores del Imtur han remitido un escrito formal al Ayuntamiento denunciando la “falta de control, de rigor y de supervisión” en la gestión de las redes sociales, actualmente externalizada a una empresa privada, lo que supone, según el personal, “un riesgo para la imagen de Córdoba, perjudica la promoción turística y desvaloriza el trabajo del personal público que durante años ha sostenido el servicio con profesionalidad y conocimiento de la ciudad”.

Una plantilla "profesional y comprometida"

En este sentido, Hacemos Córdoba ha mostrado su apoyo al conjunto de la plantilla, reconociendo “su profesionalidad y compromiso con la promoción de Córdoba” y subrayando que “frente a un modelo que los ignora y los sustituye por empresas privadas sin conocimiento del territorio, el Ayuntamiento debería reforzar su trabajo y escuchar sus advertencias”.

Para la coalición, este nuevo error es “la consecuencia directa de un modelo que desprecia el trabajo público y prioriza el beneficio privado”, y demuestra que “cada vez que el PP privatiza un servicio, la ciudad pierde calidad, credibilidad y transparencia”.

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha exigido “la revisión inmediata de los contratos de externalización del Imtur, el retorno de la gestión de redes sociales al personal municipal y la asunción de responsabilidades políticas por parte del gobierno local”.