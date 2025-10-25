Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por la desaparición en Alemania de un hombre de Doña Mencía

La desaparición se produjo el pasado jueves en la localidad de Röttenbach

Cordobés desaparecido en Alemania.

/ CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Buscan en Alemania a un varón natural de Doña Mencía, desaparecido el pasado jueves 23 de octubre.

La alerta ha sido difundida por SOS Desaparecidos en sus redes sociales, así como por familiares y allegados del afectado. Fernando C. G. desapareció en la localidad alemana de Röttenbach, situada en el sureste del país.

Según SOS Desaparecidos, mide entre 1,65 y 1,70 metros, y presenta complexión delgada, pelo rapado y ojos saltones.

