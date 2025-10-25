Alerta por la desaparición en Alemania de un hombre de Doña Mencía

Buscan en Alemania a un varón natural de Doña Mencía, desaparecido el pasado jueves 23 de octubre.

La alerta ha sido difundida por SOS Desaparecidos en sus redes sociales, así como por familiares y allegados del afectado. Fernando C. G. desapareció en la localidad alemana de Röttenbach, situada en el sureste del país.

Según SOS Desaparecidos, mide entre 1,65 y 1,70 metros, y presenta complexión delgada, pelo rapado y ojos saltones.