SOS Desaparecidos
Alerta por la desaparición en Alemania de un hombre de Doña Mencía
La desaparición se produjo el pasado jueves en la localidad de Röttenbach
Buscan en Alemania a un varón natural de Doña Mencía, desaparecido el pasado jueves 23 de octubre.
La alerta ha sido difundida por SOS Desaparecidos en sus redes sociales, así como por familiares y allegados del afectado. Fernando C. G. desapareció en la localidad alemana de Röttenbach, situada en el sureste del país.
Según SOS Desaparecidos, mide entre 1,65 y 1,70 metros, y presenta complexión delgada, pelo rapado y ojos saltones.
