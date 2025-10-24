La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los peroles de San Rafael, el rechazo del Gobierno del recurso de Los Pedroches contra los jamones de Guijuelo y la subida del paro en Córdoba centran la crónica de la jornada festiva
Córdoba está hoy de celebración y, como marca la tradición, San Rafael es día de peroles, este año en dos ubicaciones. Los más castos han optado por Los Villares, aunque con tuppers ya que no están permitidas las barbacoas en el enclave y los que han preferido comer caliente se han instalado en El Arenal. Buena compañía, comida, bebida y buen ambienta han reinado en ambas ubicaciones. Por otra parte, hoy se ha conocido que el Ministerio de Agricultura ha rechazado el recurso de la Denominación de Origen de Los Pedroches en contra de la decisión de amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de raza ibérica de la DOP de Guijuelo. Por último, te contamos que el paro ha vuelto a subir en Córdoba y la provincia se sitúa como la cuarta con mayor tasa, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. El campo y los servicios son los principales causantes de esta subida del 18%.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba renueva en el Juramento su devoción al Arcángel San Rafael
- La Policía detiene a un quiromasajista en Córdoba por una presunta agresión sexual
- Creativa Mente Córdoba: Mover los hilos para crear con las manos
- La Navidad llega a Córdoba: comienza la instalación del alumbrado de Ximenez Group
- El Ayuntamiento de Córdoba reserva 250.000 euros para restaurar los triunfos de San Rafael
- La Guardia Civil de Córdoba sorprende al conductor de un camión consumiendo cocaína en su cabina en plena A-4
Provincia
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- El Museo del Turrón de Rute muestra una aldea de galletas y merengue en esta campaña navideña
Cultura
- La Feria del Libro celebra su Sant Jordi cordobés cambiando flores por pastel y autores de la tierra
Deportes
Andalucía
España
- Sánchez acuerda con Alemania avanzar en la oficialidad del catalán, galego y euskera tras el órdago de Junts
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur