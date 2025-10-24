Córdoba está hoy de celebración y, como marca la tradición, San Rafael es día de peroles, este año en dos ubicaciones. Los más castos han optado por Los Villares, aunque con tuppers ya que no están permitidas las barbacoas en el enclave y los que han preferido comer caliente se han instalado en El Arenal. Buena compañía, comida, bebida y buen ambienta han reinado en ambas ubicaciones. Por otra parte, hoy se ha conocido que el Ministerio de Agricultura ha rechazado el recurso de la Denominación de Origen de Los Pedroches en contra de la decisión de amparar a cerdos cruzados con sólo el 50% de raza ibérica de la DOP de Guijuelo. Por último, te contamos que el paro ha vuelto a subir en Córdoba y la provincia se sitúa como la cuarta con mayor tasa, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. El campo y los servicios son los principales causantes de esta subida del 18%.

