La actualidad del viernes 24 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La inversión del Ayuntamiento para arreglar los triunfos de San Rafael, el libro especial por el 25º aniversario de la Feria del Jamón de Los Pedroches y el final de Flora marcan la crónica de la jornada festiva
Abrimos este boletín del festivo local como no podría ser de otra forma, con una noticia relativa al Custodio. La devoción de los cordobeses por la imagen de San Rafael se ve reflejada en numerosos triunfos que hay repartidos por la ciudad, algunos de ellos dañados, por lo que el Ayuntamiento destinará 250.000 euros a su restauración. En otro orden de cosas, Los Pedroches defiende la pureza de su jamón ibérico, el desarrollo económico comarcal y la producción extensiva y sostenible en su dehesa. Estos aspectos se abordan en una publicación especial que ha editado Diario CÓRDOBA para conmemorar el 25º aniversario de la Feria del Jamón Ibérico y que entregará hoy en los quioscos con cada ejemplear del periódico. Por otra parte, la octava edición de Flora se despidió ayer mostrandose como un arte efímero aunque sostenible y la guerrilla devolvió las flores y materiales utilizados a los cordobeses para que puedan adornar sus patios y casas.
- El Ayuntamiento reserva 250.000 euros para restaurar los triunfos de San Rafael
- Los Pedroches defiende su dehesa y la pureza de su jamón
- La matrioska de Flora: arte efímero que acaba en los patios cordobeses
Córdoba ciudad
- El escritor Manuel Gahete exalta a San Rafael, "caudal de Córdoba", en un pregón muy literario
- Ciudad Jardín es el barrio con más población extranjera, un 13%, frente al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Córdoba vuelve a tener tres de los quince barrios más pobres de toda España: estas son las zonas con las rentas más bajas
- Operación antidroga en Córdoba: cinco registros, tres kilos de coca, ocho detenidos y un ingreso en prisión
- El Plan Asfalto continuará en 2026 y 2027 con 133 actuaciones y casi 8 millones de inversión
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en Huerta de Santa Isabel Oeste
Provincia
- El Gobierno exige proyectos "reales y maduros" para aumentar la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba
- El hospital de Los Pedroches cierra su aniversario con un homenaje a sus profesionales
- Parte del primer premio de la Lotería Nacional dotado con 300.000 euros cae en Montilla
Cultura
- Antonio Mercero, escritor: "Casi todas las familias españolas han crecido sobre un manto de silencio o mentiras"
Deportes
Andalucía
Ocio
Internacional
- El futuro embajador de EEUU en España afirma que hará entender al Gobierno su "gran error" sobre defensa
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur