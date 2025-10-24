Abrimos este boletín del festivo local como no podría ser de otra forma, con una noticia relativa al Custodio. La devoción de los cordobeses por la imagen de San Rafael se ve reflejada en numerosos triunfos que hay repartidos por la ciudad, algunos de ellos dañados, por lo que el Ayuntamiento destinará 250.000 euros a su restauración. En otro orden de cosas, Los Pedroches defiende la pureza de su jamón ibérico, el desarrollo económico comarcal y la producción extensiva y sostenible en su dehesa. Estos aspectos se abordan en una publicación especial que ha editado Diario CÓRDOBA para conmemorar el 25º aniversario de la Feria del Jamón Ibérico y que entregará hoy en los quioscos con cada ejemplear del periódico. Por otra parte, la octava edición de Flora se despidió ayer mostrandose como un arte efímero aunque sostenible y la guerrilla devolvió las flores y materiales utilizados a los cordobeses para que puedan adornar sus patios y casas.

