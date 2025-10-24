Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del viernes 24 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La inversión del Ayuntamiento para arreglar los triunfos de San Rafael, el libro especial por el 25º aniversario de la Feria del Jamón de Los Pedroches y el final de Flora marcan la crónica de la jornada festiva

Custodio de San Rafael en el Puente Romano.

Custodio de San Rafael en el Puente Romano. / Víctor Castro

Diario CÓRDOBA

Abrimos este boletín del festivo local como no podría ser de otra forma, con una noticia relativa al Custodio. La devoción de los cordobeses por la imagen de San Rafael se ve reflejada en numerosos triunfos que hay repartidos por la ciudad, algunos de ellos dañados, por lo que el Ayuntamiento destinará 250.000 euros a su restauración. En otro orden de cosas, Los Pedroches defiende la pureza de su jamón ibérico, el desarrollo económico comarcal y la producción extensiva y sostenible en su dehesa. Estos aspectos se abordan en una publicación especial que ha editado Diario CÓRDOBA para conmemorar el 25º aniversario de la Feria del Jamón Ibérico y que entregará hoy en los quioscos con cada ejemplear del periódico. Por otra parte, la octava edición de Flora se despidió ayer mostrandose como un arte efímero aunque sostenible y la guerrilla devolvió las flores y materiales utilizados a los cordobeses para que puedan adornar sus patios y casas.

