Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 24 de octubre de 2025

Espectáculo

‘El burlador en palacio’

Espectáculo multidisciplinar que, a través de la combinación de verso y prosa, permitirá descubrir la verdadera esencia de Don Juan. Esta dramaturgia se desarrollará en varios patios del Palacio, sumergiéndonos completamente en la historia y haciéndonos sentir parte de la magia que caracteriza al teatro. Obra escrita, dirigida e interpretada por Juan Carlos Villanueva, de Trápala Teatro. Aforo limitado.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Plaza de Don Gome, 32. 20.30 horas.

Todos los Santos

Música de capilla con Ars sacra

En los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud, habrá música sacra de capilla a cargo de la asociación Ars Sacra.

CÓRDOBA. Cementerios San Rafael y Ntra. Señora de la Salud. Avda. Libia, s/n y Avda. de los Custodios, s/n. 12.00 horas.

Música

Fantasía Cordobesa canta a San Rafael

Fantasía Cordobesa actuará en el cordobés barrio de San Lorenzo, donde ofrecerá un recital de canciones cordobesas con motivo de la festividad del Custodio de Córdoba. Se interpretarán canciones del músico y compositor cordobés Ramón Medina, como A la mujer cordobesa o Córdoba entera.

CÓRDOBA. Plaza Poeta Juan Bernier. 12.00 horas.

Butaca familiar

‘No estoy de frente’

La actriz Mari Paz Sayago protagoniza el espectáculo No estoy de frente, una performance con toques de comedia en torno a una indeseada menopausia como consecuencia de una intervención médica. Chiqui Carabante y Paco León firman la dirección de este espectáculo lleno de situaciones descarnadas con un humor agrio.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

‘No estoy de frente’ / Córdoba

Feria del Libro

Pastel cordobés como obsequio de los libreros para celebrar la festividad de San Rafael

Destacar en las octava jornada de la feria las presentaciones de Irene B. Trenas, con Chicharra, a las 10.00; Pilar Sanabria con el poemario Mujer que liba, a las 10.30; María Rosal con Nunca te fíes de una oveja negra, a las 12.30 y Antonio Mercero con la novela Está lloviendo y te quiero, a las 17.00 horas. Además Aplico, entidad organizadora de la Feria del Libro, invita a los cordobeses que adquieran un ejemplar a una porción del tradicional pastel cordobés.

CÓRDOBA. Feria del Libro. Bulevar del Gran Capitán. Desde las 10.00 horas.

Música

Concierto de Antílopez

El grupo onubense se despide de los escenarios con su gira Vida & Obra, presentando su último álbum y grandes éxitos. Con su estilo desenfadado ofrecen un espectáculo único.