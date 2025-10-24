Sucesos Córdoba
La Guardia Civil de Córdoba sorprende al conductor de un camión consumiendo cocaína en su cabina en plena A-4
El automóvil había reventado una rueda, que se había quedado en la calzada, hizo caso omiso al incidente, detuvo el vehículo y empezó a consumir dentro del mismo
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba sorprendió el pasado 1 de octubre al conductor de un camión consumiendo cocaína en la A-4.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 18 horas, cuando la Guardia Civil recibió varias llamadas de conductores que advertían de la presencia de un neumático de camión reventado sobre la calzada de la A-4 en el kilómetro 422
Una vez retirado el neumático por los agentes y localizado el camión al que pertenecía, estos encontraron al condeuctor del vehículo, de 37 años, consumiendo cocaína en el interior de la cabina, sin atender el peligro creado.
Por todo ello, fue denunciado por no retirar el neumático de la calzada, por consumo y tenencia de drogas y por conducir con presencia de estupefacientes en el organismo, siendo inmovilizado el vehículo.
Las sanciones de los hechos descritos podrían llevar a la cantidad de 1.680 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducción.
La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol y drogas afecta negativamente a las capacidades físicas y cognitivas de los conductores e incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir un siniestro vial.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur