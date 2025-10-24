La Guardia Civil de Córdoba sorprende al conductor de un camión consumiendo cocaína en su cabina en plena A-4

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba sorprendió el pasado 1 de octubre al conductor de un camión consumiendo cocaína en la A-4.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 18 horas, cuando la Guardia Civil recibió varias llamadas de conductores que advertían de la presencia de un neumático de camión reventado sobre la calzada de la A-4 en el kilómetro 422

Una vez retirado el neumático por los agentes y localizado el camión al que pertenecía, estos encontraron al condeuctor del vehículo, de 37 años, consumiendo cocaína en el interior de la cabina, sin atender el peligro creado.

Por todo ello, fue denunciado por no retirar el neumático de la calzada, por consumo y tenencia de drogas y por conducir con presencia de estupefacientes en el organismo, siendo inmovilizado el vehículo.

Las sanciones de los hechos descritos podrían llevar a la cantidad de 1.680 euros y la pérdida de 6 puntos del permiso de conducción.

La Guardia Civil recuerda que el consumo de alcohol y drogas afecta negativamente a las capacidades físicas y cognitivas de los conductores e incrementa exponencialmente la probabilidad de sufrir un siniestro vial.