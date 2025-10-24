Creativa Mente Córdoba: Mover los hilos para crear con las manos

Tejer, bordar, hacer punto y croché, comprar lanas, hilo, aprender a diseñar una chaqueta artesana o a distinguir unas lanas de otras. Amantes del macramé, del bordado y demás técnicas destinadas a la creación de prendas textiles artesanales, ya sean profesionales, aprendices o usuarios se dan cita desde este viernes en el hotel Crisol Jardines de Córdoba.

Talleres de croché, macramé, bordado y punto atraen la atención del público / Manuel Murillo

La primera feria Creativa Mente ha despertado el interés de una legión de personas, la mayoría mujeres, que se han inscrito en las más de 50 actividades y 30 talleres que se están impartiendo para sacarle el máximo partido al encuentro. Según Inmaculada Martín, miembro de la organización, el aforo es de mil personas y ya se ha completado para este sábado 25 mientras que ayer acudieron a la cita más de 600 personas. De cara al domingo, aún hay plazas libres. «Estamos muy contentas con la respuesta de Córdoba e invitamos a que nos visite todo el mundo».

Asistentes a la feria Creativa Mente Córdoba. / Manuel Murillo

La entrada al evento cuesta 9 euros y permitirá ver los estands, adquirir productos variados de máxima calidad y contemplar el trabajo de los expositores, que de forma presencial hacen demostraciones de distintas técnicas desde tintoreros tiñendo prendas a artesanos del hilo, costureras especialistas en patronaje y patchwork y especialistas en tricotar en mil colores. «Llevo años haciendo crochet y nunca había visto una cosa igual», confesó tras la visita María, «he ido con una amiga y hay de todo, estoy pensando apuntarme a un taller el domingo porque siempre se puede aprender más». El horario de apertura es de 10 a 19.30 horas. Quien no pueda ir esta vez, que no se preocupe porque piensan repetir.