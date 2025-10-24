Reportaje
Creativa Mente Córdoba: Mover los hilos para crear con las manos
El hotel Crisol Jardines de Córdoba acoge hasta el domingo la primera edición de una feria que reúne al mundo del textil artesano para deleite de los amantes del punto, el croché o el macramé
Tejer, bordar, hacer punto y croché, comprar lanas, hilo, aprender a diseñar una chaqueta artesana o a distinguir unas lanas de otras. Amantes del macramé, del bordado y demás técnicas destinadas a la creación de prendas textiles artesanales, ya sean profesionales, aprendices o usuarios se dan cita desde este viernes en el hotel Crisol Jardines de Córdoba.
La primera feria Creativa Mente ha despertado el interés de una legión de personas, la mayoría mujeres, que se han inscrito en las más de 50 actividades y 30 talleres que se están impartiendo para sacarle el máximo partido al encuentro. Según Inmaculada Martín, miembro de la organización, el aforo es de mil personas y ya se ha completado para este sábado 25 mientras que ayer acudieron a la cita más de 600 personas. De cara al domingo, aún hay plazas libres. «Estamos muy contentas con la respuesta de Córdoba e invitamos a que nos visite todo el mundo».
La entrada al evento cuesta 9 euros y permitirá ver los estands, adquirir productos variados de máxima calidad y contemplar el trabajo de los expositores, que de forma presencial hacen demostraciones de distintas técnicas desde tintoreros tiñendo prendas a artesanos del hilo, costureras especialistas en patronaje y patchwork y especialistas en tricotar en mil colores. «Llevo años haciendo crochet y nunca había visto una cosa igual», confesó tras la visita María, «he ido con una amiga y hay de todo, estoy pensando apuntarme a un taller el domingo porque siempre se puede aprender más». El horario de apertura es de 10 a 19.30 horas. Quien no pueda ir esta vez, que no se preocupe porque piensan repetir.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur