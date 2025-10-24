Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Creativa Mente Córdoba: Mover los hilos para crear con las manos

El hotel Crisol Jardines de Córdoba acoge hasta el domingo la primera edición de una feria que reúne al mundo del textil artesano para deleite de los amantes del punto, el croché o el macramé

Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Tejer, bordar, hacer punto y croché, comprar lanas, hilo, aprender a diseñar una chaqueta artesana o a distinguir unas lanas de otras. Amantes del macramé, del bordado y demás técnicas destinadas a la creación de prendas textiles artesanales, ya sean profesionales, aprendices o usuarios se dan cita desde este viernes en el hotel Crisol Jardines de Córdoba.

Talleres de croché, macramé, bordado y punto atraen la atención del público

Talleres de croché, macramé, bordado y punto atraen la atención del público

Talleres de croché, macramé, bordado y punto atraen la atención del público / Manuel Murillo

La primera feria Creativa Mente ha despertado el interés de una legión de personas, la mayoría mujeres, que se han inscrito en las más de 50 actividades y 30 talleres que se están impartiendo para sacarle el máximo partido al encuentro. Según Inmaculada Martín, miembro de la organización, el aforo es de mil personas y ya se ha completado para este sábado 25 mientras que ayer acudieron a la cita más de 600 personas. De cara al domingo, aún hay plazas libres. «Estamos muy contentas con la respuesta de Córdoba e invitamos a que nos visite todo el mundo».

Hotel Crisol Jardines de Córdoba Creativamente Córdoba será el primer evento anual de creatividad en Córdoba en el que se darán cita las principales técnicas de tejido artesanal como el croché, el macramé, el bordado o el punto

Asistentes a la feria Creativa Mente Córdoba. / Manuel Murillo

La entrada al evento cuesta 9 euros y permitirá ver los estands, adquirir productos variados de máxima calidad y contemplar el trabajo de los expositores, que de forma presencial hacen demostraciones de distintas técnicas desde tintoreros tiñendo prendas a artesanos del hilo, costureras especialistas en patronaje y patchwork y especialistas en tricotar en mil colores. «Llevo años haciendo crochet y nunca había visto una cosa igual», confesó tras la visita María, «he ido con una amiga y hay de todo, estoy pensando apuntarme a un taller el domingo porque siempre se puede aprender más». El horario de apertura es de 10 a 19.30 horas. Quien no pueda ir esta vez, que no se preocupe porque piensan repetir.

