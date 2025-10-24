Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

La Policía detiene a un quiromasajista en Córdoba por una presunta agresión sexual

La denunciante apunta que el acusado le “lamió un pezón” durante un tratamiento

Vehículo de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un quiromasajista por la presunta agresión sexual a una clienta, que denunció que sorprendió al terapeuta lamiéndole un pezón mientras le realizaba un masaje.

La detención, avanzada por Radio Córdoba, tuvo lugar el pasado 3 de octubre en las inmediaciones del establecimiento donde el detenido ejerce su actividad, en la avenida Carlos III. El hombre, de unos 50 años de edad, ha sido puesto a disposición judicial.

El relato de los hechos de la denunciante, una mujer de 25 años, que era cliente habitual del establecimiento y ya había recibido con anterioridad masajes por parte del detenido, indican en esta ocasión, mientras permanecía con los ojos cerrados, notó algo extraño y al abrirlos -según la información de la Cadena Ser- sorprendió al quiromasajista “chupándole un pezón”.

Inmediatamente, abandonó las instalaciones del consultorio y acudió a la comisaría para interponer una denuncia por un presunto caso de agresión sexual.

