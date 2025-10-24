NAVIDAD EN CÓRDOBA
La Navidad llega a Córdoba: comienza la instalación del alumbrado de Ximenez Group
La empresa pontanesa inició la instalación de las luces navideñas en las ciudades españolas en verano
Córdoba, 24 de octubre, Día de San Rafael, y con el ‘veroño’ que se resiste a marcharse, prolongando la sensación de un verano que nunca acaba y un otoño que nunca llega. Una paradoja climatológica a la que ahora se suma la llegada de la Navidad a la capital en forma de instalación del alumbrado, que ya ha sido iniciada por la empresa Ximenez Group.
Este viernes ya ha podido verse a operarios de la firma de Puente Genil instalando las primeras luces de Navidad en algunos puntos de la capital. Imagen que genera contraste cuando los cordobeses aún visten manga corta, incluso tirantes, y sandalias en lugar de botas.
No obstante, no es algo extraño para la empresa pontanesa, que inició en verano la instalación del alumbrado navideño en algunas ciudades españolas, dando el pistoletazo de salida de la campaña navideña en la ciudad española de la Navidad por excelencia: Vigo. Allí, el montaje se inició el 31 de julio, con el termómetro marcando 31 grados, y la previsión de la instalación de 12 millones de puntos de luz led y 460 calles decoradas.
El alumbrado navideño de Córdoba
A la espera de que se avancen los detalles del alumbrado de Navidad en Córdoba, este año en la capital el referente de las luces navideñas volverá a ser el espectáculo de luz y sonido de Cruz Conde, que en 2024 estrenó diseño con el show ‘Lluvia de estrellas’, que cuenta con 487.000 puntos de luz, todos ellos de tecnología led, distribuidos a lo largo de los 230 metros.
El centro de Córdoba será el punto de referencia de las luces de Navidad en la capital, con los ejes de Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Tendillas, y Gondomar-Concepción, como puntos cardinales para contemplar el alumbrado.
Además, la ciudad contará con otras calles iluminadas para la ocasión en La Viñuela, Santa Rosa, Ciudad Jardín, El Tablero, el Campo de la Verdad y Levante. Todo ello con más de un millón de puntos de luz para iluminar la Navidad en Córdoba.
El sello Ximénez Group
Con más de 80 años de trayectoria, Ximenez Group ilumina la Navidad en más de 250 ciudades de 50 países de los cinco continentes, reafirmando así su papel como referente mundial en la creación de experiencias únicas a través de la luz.
