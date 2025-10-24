‘Naturaleza encendida’ en el Alcázar de Córdoba: fechas, horarios y entradas para el espectáculo de luz y sonido ‘Navegantes’

El Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba volverá a acoger, dos años después de la última edición, el espectáculo de luz y sonido ‘Naturaleza encendida’ que bajo el título de ‘Navegantes’, y a cargo de la empresa LetsGo, rendirá homenaje a la primera reunión entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos.

Las entradas para asistir al espectáculo ya están a la venta a través de esta página web y los interesados pueden adquirir sus tickets para un evento que se espera genere una gran expectación.

Así es el espectáculo de ‘Naturaleza encendida’

Según explica la empresa LetsGo, ‘Navegantes’ es un espectáculo de luz, música y tecnología que transforma los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos en un homenaje a la primera reunión entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos. Este encuentro, que marcó el inicio de una expedición histórica, es el eje de una propuesta artística diseñada para transportar a los visitantes a un momento que cambió la humanidad

El recorrido se divide en tres zonas temáticas: el Encuentro, el Viaje y el Descubrimiento, cada una recreando una fase del proyecto de Colón. La experiencia combina iluminación avanzada, videoproyecciones y un espacio sonoro inspirado en la evolución de la vihuela y la guitarra flamenca, instrumentos emblemáticos de la época.

Imagen promocional del espectáculo 'Naturaleza encendida' / CÓRDOBA

Las luces y proyecciones invitan a los visitantes a explorar sensaciones únicas mientras descubren momentos clave de este viaje: desde la presentación del proyecto, pasando por la travesía hacia lo desconocido, hasta el impacto del descubrimiento del "Nuevo Mundo". Uniendo historia, arte y tecnología, "Navegantes" rinde tributo a la visión y valentía que transformaron rutas, culturas y el entendimiento del mundo.

Fechas del espectáculo ‘Navegantes’

Los pases de ‘Naturaleza encendida’ comenzarán el 28 de febrero de 2026, Día de Andalucía, y se mantendrán hasta el 31 de mayo de 2026, con pases entre las 19.00 y 23.00 horas.

Entradas para ‘Navegantes’ en el Alcázar

El espectáculo consta de dos tipos de entradas: la general y la Premium. La general parte de un precio de 10 euros, con acceso al espectáculo en franjas de 15 minutos. En el caso de la Premium, el precio de la entrada es a partir de 21,50 euros, y las franjas de acceso son de una hora. Las entradas pueden adquirirse aquí.