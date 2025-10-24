El centro comercial La Sierra celebra Halloween con grandes sorpresas para todos sus clientes

El centro comercial La Sierra tiene todo preparado para celebrar Halloween con eventos y sorteos para el disfrute de todos sus clientes. Según informan desde el centro, los amantes del mundo gamer tienen una cita muy esperada el próximo jueves 30 de octubre. Durante todo el día, en horario de 10.00 a 21.00 horas, encontrarán en el centro comercial un gran mercadillo friki con stands con merchandising de sus personajes favoritos. Además, estarán habilitados espacios para videojuegos retro, tetris y torneos de Snow Bros con premios para los ganadores.

Durante la jornada de tarde, de 17.00 a 20.00 horas la gran cita gamer continuará con talleres temáticos de Halloween para que todos los aficionados del universo friki puedan disfrutar de un día de lo más especial en el centro comercial.

Del mismo modo, los pequeños de la casa también podrán disfrutar de esta gran fiesta terrorífica. El próximo viernes 31 de octubre, desde las 17:30h de la tarde, tendrá lugar la gran fiesta de Halloween en el centro comercial La Sierra.

El centro comercial La Sierra. / CÓRDOBA

Todos los pequeños que lo deseen podrán asistir con sus disfraces más espeluznantes para vivir una tarde con todo lujo de detalles. La jornada arrancará con bailes y exhibiciones de la Escuela de Danza y Artes Escénicas de Córdoba. Además, estarán habilitados stands de maquillaje temáticos.

Asimismo, todas las familias que se registren en los stands de las azafa-tas entrarán en un sorteo final de dos kits de Playmobil. Pero además, los 50 primeros en completar este registro conseguirán un cupón de 2€ de descuento para una consumición en 100 Montaditos.

La tarde culminará con un un gran desfile al que podrán sumarse todos los pequeños que deseen lucir sus disfraces sobre la pasarela. Además, tendrá lugar una sesión de animación con música y baile a cargo de los profesores de la EDAEC.

De forma paralela, el centro comercial cordobés está sorteando en su página web un iPhone 17. Los clientes tendrán hasta el 31 de octubre para registrar su participación con una mecánica muy sencilla. Tan solo será necesario completar el formulario web y responder a un sencillo tri-via sobre fobias. Acierten o no, entrarán directamente el sorteo del iPho-ne valorado en 1.000 euros.