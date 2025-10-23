Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste

La empresa municipal de vivienda de Córdoba Vimcorsa ha adjudicado un contrato para la redacción del proyecto de las primeras VPO que se levantarán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste, cuyos terrenos se encuentran ahora mismo en urbanización. Según se refleja en la Plataforma de Contratación, Vimcorsa ha adjudicado la redacción de estudio de detalle, proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de telecomunicaciones y de actividad industrial, proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución y asistencia técnica en plazo de garantía, de la promoción de entre 193 Y 231 VPO, plazas de aparcamiento y trasteros en la parcela 9.2 del PP O-4 (donde se ubicará este barrio).

La empresa adjudicataria ha sido Miño y Sánchez Pedraza Arquitectos, que se ha quedado con el contrato por 521.510 con impuestos (se licitó por 725.323,84 euros). La empresa contará con algo más de cuatro meses para tener los trabajos listos.

Más viviendas que las que dice el PGOU

La razón de que se hable del dato de entre 193 y 231 viviendas radica en que, si bien en el PGOU la edificabilidad para la parcela estaba fijada en 193, ya está en vigor el Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta, que permite aumentar en un 20% la edificabilidad de la parcela.

Obras de urbanización de huerta de Santa Isabel Oeste. / Manuel Murillo

Según el contrato, las viviendas deberán ser preferentemente de tres dormitorios y dos baños y la cocina no podrá estar incorporada al salón. Además, cada piso tendrá plaza de aparcamiento y trastero y será en régimen de venta.

El futuro barrio

Se espera que la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste esté finalizada el año que viene. A partir de ahí, se podrá empezar a levantar las viviendas. Aquí van más de 3.600 y más de la mitad de esas serán de régimen protegido. Huerta de Santa Isabel Oeste dará continuidad a los barrios de Turruñuelos (que tendrá por el norte), las Palmeras (por el sur) y Huerta de Santa Isabel Este.