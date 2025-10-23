La actualidad del día
La publicación especial en torno al jamón ibérico de Los Pedroches; los barrios con más y menos extranjeros de Córdoba y la reunión de sindicatos y la subdelegación sobre la electrificación en el norte de la provincia centran los titulares
Los Pedroches defiende la pureza de su jamón ibérico, el desarrollo económico comarcal y la producción extensiva y sostenible en su dehesa. Estos aspectos se abordan en una publicación especial que entrega mañana Diario CÓRDOBA con la compra del periódico para conmemorar el 25º aniversario la Feria del Jamón Ibérico que se celebra en noviembre en Villanueva de Córdoba. Por otra parte, una encuesta del INE desvela cuáles son las zonas con más población extranjera. En Córdoba, el barrio con mayor porcentaje de residentes con otras nacionalidades es Ciudad Jardín y Huerta de Santa Isabel el distrito con la mayor proporción. Por último, la Subdelegación del Gobierno, que se ha reunido con sindicatos y empresarios de la provincia, ha explicado la planificación eléctrica actual y ha asegurado que el Ejecutivo nacional necesita proyectos "reales y maduros" para aumentar la potencia en el norte de Córdoba.
- Los Pedroches defiende su dehesa y la pureza de su jamón
- Ciudad Jardín es el barrio con más población extranjera, un 13%, frente al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- El Gobierno exige proyectos "reales y maduros" para aumentar la potencia eléctrica en el Norte de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba vuelve a tener tres de los quince barrios más pobres de toda España: estas son las zonas con las rentas más bajas
- Operación antidroga en Córdoba: cinco registros, tres kilos de coca, ocho detenidos y un ingreso en prisión
- El Plan Asfalto continuará en 2026 y 2027 con 133 actuaciones y casi 8 millones de inversión
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en Huerta de Santa Isabel Oeste
- Los visitantes caen más de un 10% en Córdoba en septiembre, aunque aumentan las pernoctaciones
- Las exportaciones crecen más de un 8% en Córdoba y siguen batiendo récords
Provincia
- Monturque celebrará con una amplia programación las 17ª Jornadas Culturales y Gastronómicas Mundamortis
- Expofare abre en Fuente Palmera con el protagonismo de la mujer rural y la zona Agrifood como novedades
- Lucena opta a dos nuevos proyectos de formación y empleo para jóvenes y parados de larga duración
Deportes
- Franck Fomeyem, clave en la recuperación del Córdoba CF, entrena aparte antes del partido en Albacete
Andalucía
Ocio
Internacional
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur