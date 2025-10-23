Los Pedroches defiende la pureza de su jamón ibérico, el desarrollo económico comarcal y la producción extensiva y sostenible en su dehesa. Estos aspectos se abordan en una publicación especial que entrega mañana Diario CÓRDOBA con la compra del periódico para conmemorar el 25º aniversario la Feria del Jamón Ibérico que se celebra en noviembre en Villanueva de Córdoba. Por otra parte, una encuesta del INE desvela cuáles son las zonas con más población extranjera. En Córdoba, el barrio con mayor porcentaje de residentes con otras nacionalidades es Ciudad Jardín y Huerta de Santa Isabel el distrito con la mayor proporción. Por último, la Subdelegación del Gobierno, que se ha reunido con sindicatos y empresarios de la provincia, ha explicado la planificación eléctrica actual y ha asegurado que el Ejecutivo nacional necesita proyectos "reales y maduros" para aumentar la potencia en el norte de Córdoba.

