La actualidad del jueves 23 de octubre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La celebración del Día de la Policía Local en Córdoba, el miedo de la familia tras el intento de secuestro en el Cerro y el plan del nuevo consejero de salud para la sanidad pública andaluza abren los titulares matutinos

Celebración del Día del Patrón de la Policía Local.

Celebración del Día del Patrón de la Policía Local. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Policía Local de Córdoba celebró ayer el día de su patrón en un acto en el que se rindió homenaje a los policías que se jubilan y a las entidades que colaboran con el trabajo de los agentes. En la cita este cuerpo hizo balance, en este caso positivo, que refleja un descenso de los delitos. Frente a ello, por otra parte, la familia de la niña que intentaron secuestrar en el Campo de la Verdad ha relatado como intentaron raptar a su hija de sólo dos años de sus brazos. Asegura que ambas viven con miedo y sin poder dormir. Por último, el pleno del Parlamento Andaluz volvió a ser escenario de debate por la crisis de los cribados. En este marco, el nuevo consejero de Salud ha presentado a la oposición una oferta de diálogo con 16 medidas para transformar la sanidad andaluza que incluye aspectos como la ampliación de plantilla o la modificación de las bolsas de empleo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Sucesos

Provincia

Cultura

Deportes

Ocio

Internacional

Jornada apacible en la víspera de San Rafael: la Aemet dibuja el “escenario perfecto” antes del gran día de Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 23 de octubre de 2025

Así se perfila la futura reforma de Ollerías: cuatro carriles, cerca de 250 árboles y otras mejoras

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 22 de octubre

El Movimiento Ciudadano advierte de la bajada de ingresos en los presupuestos municipales para 2026

Córdoba se presenta como destino turístico de referencia en Barcelona

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

