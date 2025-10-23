La Policía Local de Córdoba celebró ayer el día de su patrón en un acto en el que se rindió homenaje a los policías que se jubilan y a las entidades que colaboran con el trabajo de los agentes. En la cita este cuerpo hizo balance, en este caso positivo, que refleja un descenso de los delitos. Frente a ello, por otra parte, la familia de la niña que intentaron secuestrar en el Campo de la Verdad ha relatado como intentaron raptar a su hija de sólo dos años de sus brazos. Asegura que ambas viven con miedo y sin poder dormir. Por último, el pleno del Parlamento Andaluz volvió a ser escenario de debate por la crisis de los cribados. En este marco, el nuevo consejero de Salud ha presentado a la oposición una oferta de diálogo con 16 medidas para transformar la sanidad andaluza que incluye aspectos como la ampliación de plantilla o la modificación de las bolsas de empleo.

