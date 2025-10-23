La actualidad del jueves 23 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La celebración del Día de la Policía Local en Córdoba, el miedo de la familia tras el intento de secuestro en el Cerro y el plan del nuevo consejero de salud para la sanidad pública andaluza abren los titulares matutinos
La Policía Local de Córdoba celebró ayer el día de su patrón en un acto en el que se rindió homenaje a los policías que se jubilan y a las entidades que colaboran con el trabajo de los agentes. En la cita este cuerpo hizo balance, en este caso positivo, que refleja un descenso de los delitos. Frente a ello, por otra parte, la familia de la niña que intentaron secuestrar en el Campo de la Verdad ha relatado como intentaron raptar a su hija de sólo dos años de sus brazos. Asegura que ambas viven con miedo y sin poder dormir. Por último, el pleno del Parlamento Andaluz volvió a ser escenario de debate por la crisis de los cribados. En este marco, el nuevo consejero de Salud ha presentado a la oposición una oferta de diálogo con 16 medidas para transformar la sanidad andaluza que incluye aspectos como la ampliación de plantilla o la modificación de las bolsas de empleo.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Córdoba se presenta como destino turístico de referencia en Barcelona
- El Movimiento Ciudadano advierte de la bajada de ingresos en los presupuestos municipales para 2026
- Urbanismo licita la esperada restauración de la ermita de la Aurora en la calle San Fernando de Córdoba
- Investigada en Córdoba por falsificar con "calidad" desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton
- Ouigo pone a la venta hoy los billetes de la nueva línea diaria entre Córdoba y Barcelona
- Un hostelero, condenado a cárcel y a pagar un millón de euros por fraude en Córdoba
- La Policía Nacional detiene al sospechoso de los robos en casas y edificios históricos del casco
Sucesos
Provincia
- Reclaman el testimonio del exsubdelegado del Gobierno en el juicio por el camino de Torilejos en Posadas
- La Agrupación de Cofradías de Cabra votará una nueva carrera oficial
- Los hallazgos arqueológicos en la obra PFEA de Lucena apuntan a seis cadáveres del siglo VI
Cultura
Deportes
Ocio
Internacional
- Trump mata a dos personas en su primer ataque a una supuesta narcolancha en el Pacífico, frente a Colombia
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en el Sector Sur: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Talleres de croché, desfiles de moda y una cata de lanas se dan cita en el primer congreso de artesanía textil de Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba