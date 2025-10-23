El Sindicato Médico condena una nueva agresión a profesionales sanitarios, esta vez en el centro de salud de Lucano

El Sindicato Médico de Córdoba lamenta y condena enérgicamente la agresión verbal y física sufrida por dos médicos y una enfermera en el Centro de Salud de Lucano, un nuevo episodio que "se suma a la larga lista de hechos intolerables que vienen padeciendo los profesionales sanitarios en el ejercicio de su labor asistencial", según indican en un comunicado.

En el mismo, el coletivo señala que, aunque en esta ocasión no se han producido daños físicos graves, "el impacto psicológico y emocional de este tipo de agresiones resulta con frecuencia más doloroso y duradero que el daño corporal". Y añaden que "ningún profesional sanitario debería acudir a su trabajo con miedo a ser insultado, amenazado o agredido".

Según la información recabada por este sindicato, los hechos ocurrieron cuando un usuario exigió derivaciones a tres especialidades hospitalarias y, al ser informado de que era necesario justificar clínicamente (hacer una historia clínica) tales derivaciones, reaccionó con insultos y violencia, llegando a lanzar una silla contra el personal sanitario.

Desde el Sindicato Médico de Córdoba recuerdan que el médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria es un especialista con formación MIR, cuya labor no se limita a “tramitar derivaciones”, sino que se basa en el rigor clínico, el razonamiento científico y la atención integral al paciente.

"La consulta médica no es un supermercado ni el médico un mero dispensador de servicios", añaden. "Es un espacio de encuentro, confianza y respeto, donde el conocimiento técnico debe equilibrarse con el humanismo propio de la profesión", continúna, para apostillar que "actitudes violentas como las de este individuo rompen ese equilibrio y ponen en riesgo la relación médico-paciente, la seguridad de los profesionales y la calidad asistencial".

Acto de protesta

El Sindicato Médico de Córdoba ha convocado una concentración de repulsa el próximo lunes 27 de octubre a las 10:00 horas en el centro de salud de Lucano, a la que se ha invitado a la Delegación Territorial de Salud, a la Dirección Gerencia de los Distritos Sanitarios Córdoba y Guadalquivir, al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y al resto de organizaciones sindicales.

Una vez más, "exigimos a la Administración medidas efectivas y no meramente simbólicas: presencia de vigilantes de seguridad en centros conflictivos, protocolos de actuación reales y ágiles, apoyo jurídico y psicológico inmediato a los profesionales agredidos, y un cambio estructural en la gestión de la demanda asistencial, que reduzca la sobrecarga y la tensión que viven los médicos y el conjunto del personal sanitario", indica el sindicato.