Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel

Córdoba es, dentro de las ciudades más pobladas de España, la que menos población extranjera tiene. Es uno de los datos que se extrae de la extensa publicación de Indicadores Urbanos que este jueves ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística (INE). El proyecto, también denominado Urban Audit, trata de dar respuesta a la creciente demanda de información que permita evaluar las condiciones de vida en las ciudades europeas. Se analizan aspectos demográficos, sociales y económicos con una precisión que baja a nivel barrio, algo que no ocurre con la mayoría de estadísticas que se publican habitualmente.

Hay algunos de esos indicadores donde Córdoba sobresale, bien por arriba o bien por abajo. En el caso de los datos demográficos, según el Urban Audit más actualizado (se publica en 2025, pero tiene datos tanto de 2023 como de 2024), hay uno donde Córdoba lidera el ranking: dentro de las ciudades de más de 250.000 habitantes de España, acumula la mayor parte de los barrios donde menos población extranjera vive. A nivel general, en la ciudad de Córdoba, la población extranjera representa el 3,9% de la masa poblacional.

Y según el INE, de los 15 barrios con menos extranjeros de toda España (dentro de las ciudades grandes) 13 están en Córdoba, los otros dos están en Vigo y Sevilla. En este caso, el barrio de una ciudad grande donde menos extranjeros residente es Huerta de Santa Isabel, donde solo el 1,1% de sus habitantes es de fuera de España. En el lado contrario se sitúa el Barri Gòtic de Barcelona, donde la población extranjera supera el 67%.

Viviendas y obras en Huerta de Santa Isabel. / Manuel Murillo

De Ciudad Jardín a Huerta de Santa Isabel

Analizando los datos por barrios, es Ciudad Jardín la zona donde la población extranjera es la más alta de la ciudad. En este caso, según el urban Audit, el 13% de los residentes en Ciudad Jardín no es español, un dato muy distinto a ese 1,1% de Huerta de Santa Isabel. En la lista de barrios con mayor pluralidad de nacionalidades entre sus habitantes se sitúan también el Sector Sur (7%), el casco histórico (6%), Valdeolleros-Chinales (5,9%), Margaritas-Colonia de la Paz (5,5%) y Moreras-Huerta de la Reina (5,5%).

Entre los que menos población extranjera tienen, junto a Huerta de Santa Isabel aparecen muchas barriadas periféricas como son El Higuerón, Alcolea o Villarrubia. También aparecen zonas del entorno urbano como Cañero-Fidiana (1,4%), Arruzafilla (1,6%), Azahara-Las Palmeras (1,6%) o Fátima (1,7%).