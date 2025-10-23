Operación antidroga en Córdoba: cinco registros, tres kilos de cocaína, ocho detenidos y un ingreso en prisión

La Guardia Civil ha detenido en Córdoba a ocho personas, vecinas de esta capital, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y otro de blanqueo de capitales. El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba (EDOA), tuvo conocimiento a través de una investigación anterior, que un vecino de la capital podría estar realizando labores de abastecimiento de sustancias estupefacientes en un inmueble, situado en una de las parcelaciones de las afueras de Córdoba y que dicho inmueble podría estar siendo utilizado como “guardería” por una nueva organización criminal.

Fruto de la labor operativa desarrollada, los agentes detectaron un viaje, en el que los investigados utilizaron medidas de seguridad de las comúnmente utilizadas por este tipo de organizaciones criminales dedicadas. Por ello, se estableció un dispositivo operativo para el control de los vehículos utilizados que dio como resultado la aprehensión por efectivos de la Guardia Civil de tres kilogramos de cocaína en la localidad de La Campana (Sevilla).

El avance de la investigación permitió obtener indicios suficientes de que la cocaína intervenida o, al menos una parte de la misma, iba dirigida a la red criminal investigada.

Blanqueo de capitales

Una vez recopilados todos los indicios necesarios para vincular a los miembros de la organización con el tráfico de drogas y, una vez observados todos los bienes de los que hacían uso los investigados, que presuntamente habían obtenido a través del narcotráfico, se obtuvieron indicios suficientes para evidenciar la ejecución de un delito de blanqueo de capitales; por todo ello se procedió a solicitar al juzgado correspondiente las entradas y registros en los inmuebles que se consideraban de interés, situados en dos parcelaciones ubicadas en las afueras de Córdoba capital.

Fruto de los registros practicados, se han desmantelado dos puntos de venta de cocaína muy activos, se han intervenido todos los indicios que rodeaban a dicha actividad ilícita, como básculas, una caja de caudales con más de 12.000 euros en billetes fraccionados, envoltorios de la cocaína, todos los elementos para la fabricación de dosis unitarias y restos de cocaína por toda la vivienda, al haberse intentado desprender de la sustancia una vez se percató de la presencia de la Guardia Civil en las inmediaciones, dos viviendas dedicadas al cultivo, secado y envasado de marihuana, en las que se encontraban armas de defensa para la protección de los domicilios relacionados con el narcotráfico, como una defensa tipo táser y munición de distinto calibre, entre otras de menor interés.

Asimismo, se han intervenido un vehículo de alta gama e inmuebles propiedad de la organización que habrían sido presuntamente adquiridos fruto de la actividad de tráfico de drogas que se encontraban a nombre de terceras personas que utilizaban como testaferros.

Como balance final de la operación, se ha procedido a la detención de 8 personas de la localidad de Córdoba, aprehendiéndose 3 kilogramos de cocaína, 10 kilogramos de cogollos de marihuana, varias tabletas de hachís, 6 habitaciones con plantaciones de marihuana en dos domicilios, un vehículo de alta gama y 3 inmuebles bloqueados, valorados en más de 500.000 euros.

La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.