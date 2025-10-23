Mañana, 24 de octubre
Música de capilla en los cementerios de La Salud y San Rafael para "acercar" el Día de Todos los Santos
También mañana y el domingo habrá visitas guiadas en el camposanto de La Salud dentro de la de la ruta 'Córdoba misteriosa'
Dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento a través de la empresa Cecosam para celebrar la festividad de Todos los Santos, mañana viernes, 24 de octubre, a las 12.00, en los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud, habrá música de capilla a cargo de la asociación Ars Sacra, con un programa que reúne obras que a lo largo de los siglos han expresado el dolor, la resignación y la fe ante la muerte. Desde el lamento íntimo hasta la serena aceptación, la música se convierte aquí en un camino de consuelo y de luz. La entrada es libre hasta completar aforo.
También mañana viernes y el domingo, día 26, a las 20.30 horas, habrá visitas guiadas de la ruta Córdoba misteriosa en el cementerio de La Salud, desarrolladas por la empresa Ocio y Rutas Misteriosas. Tienen carácter gratuito y se podrá realizar reserva a través de la página web https://rutasmisteriosas.es/reservar/cementerio-cordoba-todos-los-santos.
