Mañana, 24 de octubre

Música de capilla en los cementerios de La Salud y San Rafael para "acercar" el Día de Todos los Santos

También mañana y el domingo habrá visitas guiadas en el camposanto de La Salud dentro de la de la ruta 'Córdoba misteriosa'

Visitas al cementerio de San Rafael en el día de Todos los Santos

Visitas al cementerio de San Rafael en el día de Todos los Santos / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento a través de la empresa Cecosam para celebrar la festividad de Todos los Santos, mañana viernes, 24 de octubre, a las 12.00, en los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de la Salud, habrá música de capilla a cargo de la asociación Ars Sacra, con un programa que reúne obras que a lo largo de los siglos han expresado el dolor, la resignación y la fe ante la muerte. Desde el lamento íntimo hasta la serena aceptación, la música se convierte aquí en un camino de consuelo y de luz. La entrada es libre hasta completar aforo.

También mañana viernes y el domingo, día 26, a las 20.30 horas, habrá visitas guiadas de la ruta Córdoba misteriosa en el cementerio de La Salud, desarrolladas por la empresa Ocio y Rutas Misteriosas. Tienen carácter gratuito y se podrá realizar reserva a través de la página web https://rutasmisteriosas.es/reservar/cementerio-cordoba-todos-los-santos.

