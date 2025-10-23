Los juzgados de Córdoba reciben 687 denuncias por violencia de género entre abril y junio, un leve descenso del 4% respecto a 2024

Los juzgados de Córdoba registraron un total de 687 denuncias por violencia de género entre abril y junio de este 2025, según la estadística publicada esta semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esa cifra supone un leve descenso respecto al mismo periodo de 2024. En concreto, un 4% menos, ya que en el segundo trimestre del año pasado se registraron 715 de denuncias.

De las cifras publicadas por el CGPJ, se desprende, entre otras, que la mayoría de las denuncias son interpuestas por la propia víctima, 658. En el periodo analizado, en cuatro ocasiones la denuncia la interpuso un familiar, en 16 directamente la Policía y en seis casos, llegaron a través de partes de lesiones de centros sanitarios.

Asimismo, cabe señalar que de las 682 mujeres víctimas de violencia de género según las denuncias presentadas en el segundo trimestre de este año, el 93,5% eran de nacionalidad española.

Los datos en Andalucía

Si en Córdoba, el número de denuncias cayó un 4% respecto al mismo periodo del año anterior, en lo que se refiere a Andalucía en general, los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer registraron durante el segundo trimestre de este año 10.811 denuncias y atendieron a un total de 9.753 víctimas, cifras que reflejan un aumento del 3,6 % y del 3,4 % respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2024. Ocho (el 8,4 %) de cada cien víctimas de este tipo de delitos prefirieron no prestar declaración.

En Andalucía, casi tres de cada cuatro víctimas (el 72,5 %) tienen nacionalidad española, mientras que el 27,4 % restante proceden de otros países.