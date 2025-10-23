Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 23 de octubre de 2025

Música

Concierto ‘Destellos de juventud’

La Orquesta de Córdoba ofrece este concierto que es una celebración de la frescura y energía juvenil a través de tres joyas clásicas. La Obertura en do, de Fanny Mendelssohn, el virtuosismo y lirismo del Concierto para violín nº3, de Mozart, y la vitalidad renovadora de la Sinfonía nº. 1, de Schumann, Primavera, con EllinorD’Melon, como violinista invitada.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Palacio de Viana

Puesta en escena de ‘El burlador de palacio’

Espectáculo multidisciplinar que, a través de la combinación de verso y prosa, nos permitirá descubrir la verdadera esencia de Don Juan. Esta dramaturgia se desarrollará en varios patios del Palacio, sumergiéndonos completamente en la historia y haciéndonos sentir parte de la magia que caracteriza al teatro.

CÓRDOBA. Palacio de Viana. Don Gome, 2. 20.30 horas.

'El burlador de palacio' / CÓRDOBA

Feria del libro

Séptima jornada de actividades

A las 12.00, José Luis Casas presentará su libro España en el recuerdo; a las 13.00, Antonio González Carrillo firmará ejemplares de su obra Republicanistas: de Philip Pettit a Michael Sandel; a las 17.00, se presentará Lo que oculta la noche, de May R. Ayamonte acompañada de Hugo Gallardo; a las 18.00, habrá un taller de poesía para niñas y niños, a partir de 7 años a cargo de Estrella Borrego; a las 18.00, tendrá lugar la presentación de Hicimos Córdoba, de Herminio Trigo; a las 19.00, Diego Martínez Torrón presentará su libro Inés y los duendes, y a las 19.45, Francisco López Fernández firmará ejemplares de El infierno verde.

CÓRDOBA. Bulevar Gran Capitán. De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Literatura

Presentación del libro ‘Lo que Oriana fue y no fue’

La Biblioteca Viva de Al-Andalus será el escenario de la presentación de Lo que Oriana fue y no fue, de Fatiha Benmansour, con comentarios de Almudena Ariza (New York University. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 18.30 horas.

Exposición fotográfica

Inauguracion de ‘Cajón desastre’, de Jerónimo Tinoco

La expresión Cajón de sastre se refiere a un conjunto de cosas desordenadas o a una persona con muchas ideas confusas. Esta exposición ilustra esta idea con imágenes sin conexión temática o temporal, que destacan la experimentación con diferentes materiales como lienzo, madera, cartón y plástico, usando impresión digital y sin procesos químicos..

CÓRDOBA. AFOCO. Alcalde de la Cruz Ceballos, 7. 20.30 horas.

‘Cajón desastre’, de Jerónimo Tinoco / CÓRDOBA

Exposición

Se inaugura ‘Canteros-Bancales’

La Sala UCOCultura Universidad de Córdoba acogerá esta muestra de Andrés Delgado hasta el 4 de enero. En su obra Canteros/Bancales, Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales, como la niebla y la calima.

CÓRDOBA. Centro UCOCultura. Plaza de la Corredera, 40. 19.00 horas.

Espectáculo

Caballo, música y baile se unen en Caballerizas

El espectáculo El Alma del Caballo Andaluz, en escena, es una perfecta combinación de elementos de la equitación clásica y andaluza, donde se ofrece una muestra de la belleza del caballo, con música y baile en un escenario único.

CÓRDOBA. Caballerizas Reales. Caballerizas Reales, 1. 20.00 horas.

Leer en BVA

Se presenta ‘Historia de los Reyes de Taifas’, de Almudena Ariza

Intervendrán en el acto Daniel Valdivieso y María Jesús Viguera.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de Al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.00 horas.

Cofradías

Presentación del libro ‘La Semana Santa’

Isidoro Moreno presenta su libro La Semana Santa, una obra imprescindible para cuantos buscan comprender la Semana Santa sevillana desde una mirada libre de dogmatismo y abierta a su pluralidad de significados.

CÓRDOBA. Bodegas Campos. Lineros, 32. 20.00 horas.

Festival de Piano Rafael Orozco

Concierto de Siqian Li

La pianista china Siqian Li actuará en el primero de los conciertos previos del vigésimotercer Festival de Piano Rafael Orozco. La entrada es gratuita con recogida de invitaciones desde una hora antes del concierto en la taquilla del Garnelo.