VII Congreso de Áridos
La Fundación Minería y Vida entrega en Córdoba los II Premios Nacionales Minería y Vida
Se han reconocido 37 iniciativas y proyectos que ponen en valor el talento, la innovación y el compromiso del sector minero en España
La Fundación Minería y Vida, que agrupa a las principales organizaciones del sector de las materias primas minerales, ha celebrado la entrega de los II Premios Nacionales Minería y Vida. El acto ha tenido lugar en el marco del VII Congreso Nacional de Áridos, que se desarrolla estos días en Córdoba; un evento en el que la Fundación Minería y Vida está participando de manera activa con charlas, talleres y una exposición sobre la importancia de las materias primas minerales en nuestra vida diaria.
La ceremonia ha estado presidida por Javier Targhetta Roza, presidente de la Fundación Minería y Vida; José Luis Leandro Rodríguez, vicepresidente de la Fundación; César Luaces Frades, secretario general de la Fundación, y conducida por la periodista Noelia López Boluda.
Estos galardones, de carácter honorífico, reconocen las mejores prácticas del sector minero en España en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica, la biodiversidad, la seguridad laboral, la comunicación y la implicación social.
En total, se ha hecho entrega de 37 reconocimientos a empresas de arcillas, áridos, cemento, minerales industriales, minerales metálicos y roca ornamental, que se desarrollan en 11 Comunidades Autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Islas Baleares, Asturias, Murcia y Galicia.
En palabras de Javier Targhetta, presidente de la Fundación Minería y Vida, “estos premios reflejan el enorme talento y compromiso que existe en el sector minero español. En esta segunda edición, hemos querido ir más allá incorporando nuevas categorías que nos permiten reconocer el impacto social, la apuesta por la innovación o la comunicación. La minería del siglo XXI debe ser sostenible, transparente y cercana a la sociedad, y los proyectos premiados son un gran ejemplo de ese camino que ya siguen nuestras empresas”.
Espíritu de los premios
Los premios reflejan el compromiso del sector con una minería moderna, responsable y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo tanto a grandes empresas como a pymes, entidades públicas y profesionales individuales.
Esta segunda edición de los Premios Minería y Vida ha incorporado nuevas subcategorías que reflejan la evolución del sector hacia una minería más innovadora, inclusiva y comprometida con el entorno. Entre ellas, destacan la de biodiversidad, la de neutralidad climática, la de economía circular, la de promoción del patrimonio geológico y cultural o el diálogo con las comunidades locales.
Entre las empresas premiadas destacan Son Bugadellas, Sulquisa, Saint Gobain Placo Ibérica, Clariant Ibérica Producción, Heidelberg Materials Hispania, Hormigones del Sella, Sepiolsa, Molins Concrete and Aggregates, Holcim España, Mármoles Mam, Knauf Ibérica, Cementos Molins Industrial, Sibelco, SAMCA, Cemex España, Mármoles Bolmax, Tolsa, CSIC, SGISE, Áridos Carasoles, Eiffage Construcción y Metso, y entidades como el Ayuntamiento de Aznalcóllar o el Instituto de Tecnología Cerámica.
Además, se han otorgado reconocimientos a entidades destacadas dentro del sector, como el Colegio de Ingenieros de Minas del Sur y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, por la campaña ‘Un futuro lleno de oportunidades’ para atraer nuevo talento a la industria minera.
También se ha reconocido la labor del periodista Luis Montoto y de Adán Prieto, director de Sostenibilidad y Calidad en Knauf Ibérica, como profesionales destacados en comunicación y divulgación; y a Juan Fidalgo y Javier de la Villa por su por sutrayectoria profesional en el sector.
Los premios han sido otorgados por un jurado independiente, presidido por el director general de Minas de la Junta de Andalucía, que ha destacado la alta calidad de los proyectos presentados, así como la diversidad de enfoques y soluciones aplicadas.
Relación de galardonados:
Biodiversidad
- PYME: Son Bugadellas – Cantera Son Bugadellas: un hogar para la biodiversidad – PRIMERO
- Gran Empresa: Sulquisa – Minería y Avifauna en equilibrio – PRIMERO
Buenas Prácticas Medioambientales
- Gran Empresa: Saint Gobain Placo Ibérica – Ahorro de agua y mejora de partículas – PRIMERO
- Clariant Ibérica Producción – Gestión Minera Sostenible – MENCIÓN ESPECIAL
- Heidelberg Materials Hispania – Space for Nature-2024 – MENCIÓN ESPECIAL
- PYME: Hormigones del Sella – Cantera UMEDINAS – PRIMERO
Sepiolsa – Arcillas especiales – MENCIÓN ESPECIAL
Economía Circular
- Gran Empresa: Molins Concrete and Aggregates – Spotify Camp Nou – PRIMERO
Neutralidad Climática
- Gran Empresa: Holcim España – Camión eléctrico para áridos – PRIMERO
Restauración
- PYME: Mármoles Mam – BioReSTONE – PRIMERO
- CANDESA – Levantar una montaña – MENCIÓN ESPECIAL
- Gran Empresa: Knauf GmbH – Gestión medioambiental – PRIMERO
Imagen y Comunicación
- Gran Empresa: Holcim España – Comunicación y patrimonio natural – PRIMERO
- Cementos Molins Industrial – Aula ambiental – MENCIÓN ESPECIAL
- Sibelco – ZEROPOLY – MENCIÓN ESPECIAL
Participación en la Comunidad Local
- Gran Empresa: SAMCA – El poder del diálogo – PRIMERO
- Cemex España – Mallorca Natural – MENCIÓN ESPECIAL
- PYME: Vega de Moll – Regreso al Cretácico – PRIMERO
Seguridad y Salud
- Gran Empresa: SAMCA – Minería Conectada – PRIMERO
- Áridos y Canteras del Norte – Lototo – MENCIÓN ESPECIAL
- Cobre las Cruces – Gestión del terreno – MENCIÓN ESPECIAL
- Sibelco – No dust – MENCIÓN ESPECIAL
Buenas Prácticas Operacionales
- Gran Empresa: Cemex España – Innovación digital y sostenibilidad – PRIMERO
- PYME: Mármoles Bolmax – HYSBol – PRIMERO
Valor Añadido a la Sociedad
- Gran Empresa: Tolsa, Cemex, CSIC y SGISE – Ciencia en Acción – PRIMERO EX AEQUO
- Sibelco – Raíces de arena – PRIMERO EX AEQUO
- Eiffage Construcción – Transformación con propósito – MENCIÓN ESPECIAL
- Cemex España – A Circular World – MENCIÓN ESPECIAL
- PYME: Áridos Carasoles – Formación profesional especializada – PRIMERO
Entidades Destacadas
- Pública: Ayuntamiento de Aznalcóllar – PRIMERO
- Privadas: Colegio de Ingenieros de Minas del Sur + Consejo Superior – Un futuro lleno de oportunidades – PRIMERO comunicación
- Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) – Rock&Tech – MENCIÓN ESPECIAL
- Metso S.A. – Metso Plus – PRIMERO Innovación
Profesionales Destacados
- Comunicación y Divulgación: Luis Montoto Rojo – PRIMERO
- Comunicación y Divulgación: Adán Prieto – MENCIÓN ESPECIAL
- Trayectoria Profesional: Javier de la Villa Albares – PRIMERO
- Trayectoria Profesional: Manuel Juan Fidalgo – MENCIÓN ESPECIAL
