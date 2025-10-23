Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Prudencia Hidalgo Carracedo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio de La Salud

Rafael de la Cámara Muñoz

La inhumación está prevista a las 18.85 horas en el Cementerio de San Rafael