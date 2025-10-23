Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de octubre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Prudencia Hidalgo Carracedo

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio de La Salud

Rafael de la Cámara Muñoz

La inhumación está prevista a las 18.85 horas en el Cementerio de San Rafael

