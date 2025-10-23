Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 23 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 24 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Prudencia Hidalgo Carracedo
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el Cementerio de La Salud
Rafael de la Cámara Muñoz
La inhumación está prevista a las 18.85 horas en el Cementerio de San Rafael
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La hija del profesor cordobés ingresado en la uci en Vietnam: "Es una locura cómo la gente se está movilizando por mi padre"
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
- Localizado en Las Jaras el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- Silbon abre su primer 'outlet' para venta de ropa de segunda mano en Córdoba
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur