Córdoba vuelve a tener tres de los quince barrios más pobres de toda España

Tres de los quince barrios más pobres de España están en Córdoba. Esta noticia lleva repitiéndose años, al menos, los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) lleva pubicando los Indicadores Urbanos, o Urban Audit, un proyecto que trata de dar respuesta a la creciente demanda de información que permita evaluar las condiciones de vida en las ciudades europeas. Los esfuerzos de las administraciones parecen no dar frutos y el resultado es que, de nuevo, Córdoba aparece en la parte baja de uno de los indicadores de una publicación que acumula numerosos datos económicos y sociales.

Los barrios que aparecen en la lista de los más pobres de España vuelven a ser los mismos: el Guadalquivir, Azahara-Las Palmeras y el Sector Sur. De la lista salieron, hace poco, Las Moreras-Huerta de la Reina y El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo. En cuanto a los que se mantienen, el Guadalquivir es el barrio más pobre de Córdoba (el año pasado ya le arrebató el primer puesto a Las Palmeras) y el octavo de España; le sigue Las Palmeras como segundo de Córdoba y noveno del país y el tercero de la ciudad es el Sector Sur, que ocupa el puesto número 13 a nivel nacional.

Vecinos del barrio de Las Palmeras. / A. J. GONZÁLEZ

El dato que sitúa a estas zonas en este listado es la renta media anual por habitante, que se analiza en este indicador para las ciudades con más de 250.000 habitantes. Según el INE, esta renta era, para el año 2023 (periodo que se analiza en la edición 2025), de 9.167 en el Guadalquivir, de 9.229 en Las Palmeras y de 9.851 en el Sector Sur.

El llamativo dato de Andalucía

La posición de Córdoba en este análisis contribuye a que Andalucía sea la comunidad con mayor número de barrios entre las zonas más pobres de España. Hasta 10 de los 15 barrios con las rentas más bajas se sitúan en Andalucía. Junto a los tres de Córdoba hay seis de Sevilla y uno de Málaga. En ninguno de ellos, la renta media anual por habitante supera los 10.000 euros.

En un lado completamente alejado están las zonas donde la renta son las más altas de todo el país. Aquí Andalucía no aparece, pues los 15 barrios más ricos de todo el país están en Madrid o en Barcelona, excepto uno que se localiza en Vitoria-Gasteiz. En concreto, el barrio más rico de toda España es El Viso, en Madrid, donde la renta media anual por habitante es de 44.901 euros, que son 37.590 más que en el más pobre, uno de Sevilla, donde el dato se queda en 7.311 euros al año.